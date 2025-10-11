Superstiții despre energiile negative: Cum să transformi casa ta într-un spațiu echilibrat

Este știut faptul că energia negativă poate pătrunde ușor în casa noastră, influențând atmosfera și starea de spirit. Fie că este vorba despre stresul acumulat din viața cotidiană, conflicte nerezolvate sau chiar spații care nu au fost corect întreținute, toate aceasta pot afecta echilibrul și buna dispoziție, spun două experte în domeniul feng shui și de amenajări interioare, Marites Allen și Kelly Bassett.

Într-un interviu exclusiv realizat de Izzie Deibe (jurnalistă expertă în lifestyle, care lucrează din 2020 pentru Express.co.uk), cu două experte în domeniul feng shui și de amenajări interioare, Marites Allen și Kelly Bassett, au oferit câteva sfaturi utile pentru a elimina energia negativă din locuința noastră.

Fie că ești adept al filosofiei feng shui sau pur și simplu vrei să-ți îmbunătățești atmosfera din casă, aceste tehnici pot face o mare diferență în felul în care te simți acasă. La fel cum suntem obișnuiți să facem curățenie în locuințele noastre, eliminând praful și murdăria, este esențial să acordăm atenție și curățării energetice a spațiului în care trăim.

Marites spune că există o paralelă directă între murdăria vizibilă și energiile stagnante care se acumulează în interiorul unei case, chiar dacă acestea nu pot fi văzute cu ochiul liber.

„Energiile negative se infiltrează constant în spațiile noastre, iar dacă nu le curățăm periodic, acestea pot duce la blocaje care ne împiedică să atingem obiectivele sau intențiile pozitive pe care le avem. Astfel, este important să includem în rutina noastră nu doar igiena fizică, ci și una energetică, pentru a menține un mediu propice pentru dezvoltarea personală și spirituală”, explică Marites.

O metodă veche, dar eficientă, este utilizarea apei sărate pentru a curăța aerul din locuință. Se poate pregăti o soluție din apă și sare de mare, iar cu ajutorul unui mop spălați podeaua. Sarea are proprietăți purificatoare, ajutând la eliminarea energiilor negative..

Folosirea lumânărilor parfumate: Luminile calde ale lumânărilor, împreună cu parfumurile lor delicate, pot transforma o cameră rece și neliniștitoare într-un loc confortabil și plin de energie pozitivă. În special lumânările din ceară de albine sau cele cu uleiuri esențiale de lavandă sau citrice au efecte calmante.

Începe ziua cu gânduri pozitive: Înainte de a te aventura în rutina zilnică, ia câteva momente pentru a-ți seta intențiile pozitive. Fie că este vorba despre meditație, recunoștință sau rugăciune, aceste practici te ajută să te protejezi de influențele externe negative și îți întăresc energia personală.

Plantele nu doar că îmbunătățesc aerul din locuință, dar au și un rol important în reducerea stresului și aducerea unui flux de energie pozitivă. Ficusul, lavanda sau busuiocul sunt doar câteva dintre plantele care pot contribui la purificarea atmosferei și la echilibrarea energiilor din casă.

Feng Shui pentru o casă echilibrată: Aplicarea principiilor Feng Shui poate face minuni în ceea ce privește fluxul de energie din locuința ta. De exemplu, îndepărtarea obiectelor inutile, păstrarea unui spațiu deschis și aerisit, sau plasarea unor oglinzi strategice pot ajuta la îmbunătățirea energiei generale din casă.

Feng Shui, vechea practică chineză care recomandă aranjarea obiectelor pentru a aduce armonie și echilibru în spațiul nostru, este adesea privită ca un set de reguli rigide. Totuși, cercetările sugerează că fiecare dintre noi are un sistem energetic propriu, iar modul în care interacționăm cu mediul înconjurător poate fi personalizat.

Mutarea obiectelor în jurul tău poate avea un impact neașteptat asupra stării tale emoționale. Chiar dacă nu există o explicație științifică clară pentru acest fenomen, se întâmplă adesea ca o simplă schimbare a direcției unui obiect, precum canapeaua, să te facă să te simți mai în siguranță sau mai relaxat.

Una dintre metodele tradiționale și eficiente de a îndepărta energia negativă dintr-o locuință este utilizarea salviei uscate. Potrivit expertei în design interior Kelly Bassett, acest proces nu doar că purifică spațiul de impurități, dar ajută și la neutralizarea prafului și a poluării atmosferice.

Kelly subliniază că este o tehnică recomandată pentru a revitaliza atmosfera unei case, fiind ideală în diverse situații: fie că te-ai mutat într-un nou cămin, fie că ai avut oaspeți, după o ceartă sau chiar când cineva din locuință a fost bolnav. „Este un mod perfect de a aduce un aer proaspăt și pozitiv în orice colț al casei”, a explicat Kelly.

Marites Allen este o experta recunoscută în feng shui, cu o carieră de peste două decenii în acest domeniu. Originară din Filipine, Marites a devenit o celebră la nibel mondial în aplicarea principiilor feng shui pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

A studiat atât feng shui-ul tradițional chinezesc, cât și abordările moderne ale acestuia, și a devenit cunoscută pentru abilitatea sa de a integra aceste principii în viața cotidiană, de la locuințe la spații de birouri. Pe lângă consultanțele private, Marites Allen este scriitoare și susține seminarii internaționale, promovând feng shui-ul ca un instrument pentru creșterea armoniei și succesului personal și profesional.

Recent, cartea extrem de apreciată a lui Marites Allen, intitulată „Astrologia chineză – Decodează zodiacul pentru a-ți trăi cea mai bună viață”, a depășit granițele lingvistice, cu traduceri disponibile în limbi precum spaniolă, chineză, franceză și germană.

Kelly Bassett, pe de altă parte, este o expertă în amenajări interioare, cunoscută pentru abordările sale inovatoare în designul de interior. Cu o pregătire solidă în designul de interior și o pasiune pentru crearea unor spații care reflectă personalitatea și stilul fiecărei persoane, Kelly aduce un suflu proaspăt în domeniu.

Pe lângă proiectele de amenajare interioară, Kelly Bassett este și o prezență activă la evenimentele și conferințele din domeniu, inspirându-i pe profesioniștii din industrie și pe pasionați să adopte un design interior care pune accent pe confort, estetică și sustenabilitate.