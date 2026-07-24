Oțelul Galați a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputată vineri seară, în deplasare, împotriva formației UTA Arad, în etapa a doua din Superligă. Echipa pregătită de Stjepan Tomas a avut un avantaj de două goluri la pauză, însă gazdele au revenit în repriza secundă și au egalat în minutul 90+4.

Gălățenii au deschis scorul în minutul 21, prin Andrezinho, care a finalizat una dintre acțiunile ofensive ale echipei sale.

Chiar înainte de pauză, în minutul 45+3, Patrick Fernandes a dublat avantajul Oțelului, iar formația din Galați a intrat la vestiare cu un confortabil 2-0.

Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a redus din diferență în minutul 73, prin Sinani, relansând partida. Gazdele au continuat să preseze, iar în minutul 90+4 Papeau a înscris golul egalizator, stabilind scorul final, 2-2.

Finalul a fost tensionat. În minutul 90+6, fundașul Alomerovic, de la UTA, a fost eliminat după proteste la adresa arbitrului Sorin Vădana.

UTA Arad: Gorcea – Dorobanțu (Padula '78), Ouaneh, Pospelov, Alomerovic – Mino, Odada (Pitu '46) – Abdallah (Papeau '68), Roman, Tzionis (Taroi '58) – Coman (Sinani '58).

Antrenor: Adrian Mihalcea.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Sylla, M. Lopes (Christopoulos '43), Iacob, Kazu – Pedro (Lungu '78), Lameira, Ciobanu (Paulino '78) – Bordun (Bălănică '60), Patrick Fernandes, Andrezinho.

Antrenor: Stjepan Tomas.

Au primit cartonașe galbene Roman (90+6), respectiv Andrezinho (18) și Bălănică (68). Alomerovic a fost eliminat în minutul 90+6.

Partida a fost arbitrată de Sorin Vădana, ajutat la cele două linii de Mihăiță Necula și Cristi Daniel Ilinca. În camera VAR s-au aflat Radu Petrescu și Cristina Trandafir.