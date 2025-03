Sport Superliga. Spectacol în play-out. FC Botoșani a învins-o pe Farul Constanța cu 4-3







Superliga. Meci atractiv, azi, în play-out, între FC Botoșani și Farul Constanța, scor 4-3. Confruntarea, din etapa a 2-a, a fost câștigată de gazde, care au tremurat în final, după ce au condus cu 3-0, iar oamenii lui Gică Hagi au redus diferența la 2-3.

Zoran Mitrov a reuşit un hat-trick (16, 49, 77), celălalt gol al botoşănenilor fiind înscris de Enriko Papa (10). Gustavo Marins a greşit la primul gol al gazdelor, iar Bogdan Ţîru la al treilea.

Golurile Farului au fost înscrise de Eduard Radaslavescu (63), după o gafă a portarului Giannis Anestis, Luca Băsceanu (71) şi Ionuţ Vînă (82).

Luca Băsceanu a marcat primul său gol în Superligă, după ce l-a driblat pe Anestis. Mitrov a trimis mingea în bară (52).

Superliga. FC Botoșani s-a impus în fața celor de la Farul

FC Botoşani are patru victorii consecutive, fiind neînvinsă de cinci etape.

Farul a obţinut doar două puncte în ultimele cinci etape.

În sezonul regulat, FC Botoşani a câştigat cu 1-0 la Ovidiu, iar în retur scorul a fost egal, 0-0.

AFC Botoşani - FC Farul Constanţa 4-3 (2-0), Stadion Municipal - Botoşani Au marcat: Enriko Papa (10), Zoran Mitrov (16, 49, 77), respectiv Eduard Radaslavescu (63), Luca Băsceanu (71), Ionuţ Vînă (82). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Constantinescu (Bucureşti) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.

„Din păcate pentru noi e greu când primești patru goluri. Noi am înscris trei și cred că rezultatul arată tot. O primă repriză care trebuie uitată complet, din toate punctele de vedere. Defensivi am fost foarte slabi, iar la pauză le-am spus că e fotbal și se poate întâmpla orice. Am marcat de trei ori, dar așa e fotbalul. Nu ne cade bine, trebuie să ne uităm înainte”, a spus Gheorghe Hagi, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.