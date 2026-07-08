Liderii Alianței Nord-Atlantice, reuniți la summitului de la Ankara, au adoptat o Declarație comună de o importanță strategică majoră pentru viitorul securității globale. Documentul central al reuniunii indică ferm Federația Rusă drept principalul factor de risc la adresa stabilității internaționale, subliniind că acțiunile Moscovei reprezintă „o ameninţare pe termen lung” pentru spațiul euroatlantic, informează Agerpres.

În fața acestor provocări geopolitice fără precedent, documentul reiterează angajamentul sacru și de neclintit faţă de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, pilonul apărării colective.

Mesajul transmis de liderii politici, de la Ankara, este unul de o unitate deplină, menit să descurajeze orice formă de agresiune externă. Alianța își menține o postură defensivă totală, adaptată realităților din teren.

„Noi, şefii de stat şi de guvern ai Alianţei Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, şi pentru relaţia transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea şi puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securităţii şi prosperităţii pentru cei un miliard de cetăţeni ai Alianţei de naţiuni libere şi democratice. Rămânem angajaţi faţă de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare şi apărare”, au transmis semnatarii.

Conform textului adoptat, strategia NATO vizează atât securizarea flancurilor în mod cuprinzător, cât și contracararea flagelului terorist, utilizând acordurile financiare și militare stabilite anterior. Potrivit Declaraţiei, „pentru a combate ameninţarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securităţii şi stabilităţii euroatlantice şi ameninţarea persistentă a terorismului, aliaţii acţionează conform angajamentului de la Haga privind apărarea”.

Din punct de vedere financiar, eforturile statelor membre s-au intensificat vizibil în ultima perioadă. Documentul oficial aminteşte că în 2025 aliaţii europeni şi Canada şi-au crescut investiţiile în cerinţele critice de apărare cu mai mult de 139 miliarde de dolari. Această infuzie de capital are ca scop nu doar modernizarea armatelor, ci și întărirea economiilor de război ale statelor aliate.

„Investiţiile noastre ne asigură capabilităţile de care avem nevoie şi, în acelaşi timp, ne consolidează baza industrială şi rezilienţa”, au precizat aliaţii, care s-au angajat să extindă capacitatea de producţie colectivă şi să colaboreze cu industria pentru a accelera inovarea.

Pentru ca aceste bugete istorice să aibă eficiență maximă, liderii NATO mizează pe o integrare economică mai profundă și pe eliminarea sincopele birocratice dintre state:

„Vom continua să lucrăm pentru a elimina barierele comerciale în domeniul apărării între aliaţi şi pentru a valorifica parteneriatele NATO în vederea maximizării profunzimii şi cooperării în industria de apărare”, au afirmat liderii aliaţi.

Declaraţia de la Ankara subliniază totodată și creșterea substanțială a implicării europene în arhitectura defensivă din interiorul alianţei, creând o sinergie modernă și mult mai capabilă alături de partenerul american.

„Construim viitorul: O Europă mai puternică într-o NATO mai puternică - o Alianţă modernă. Aliaţii Europeni şi Canada, lucrând cu Statele Unite, îşi asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianţei. Descurajarea şi apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilităţi nucleare, convenţionale şi de apărare împotriva rachetelor, completat de capacităţi spaţiale şi cibernetice”, au menţionat semnatarii.

Mai mult, documentul evidenţiază importanţa strategică a investiţiilor în sectoarele tehnologice avansate și digitalizarea teatrelor de operațiuni, NATO pregătindu-se direct pentru războiul viitorului.

„Investim în capacitatea noastră de a disloca, facilita şi a ne susţine forţele armate şi acţionăm pentru atingerea ţintelor de capabilităţi în toate domeniile, inclusiv cele de lovire cu precizie în adâncime, cele de apărare integrată aeriană şi antirachetă, sisteme fără pilot, tehnologii de vârf şi capabilităţi de intelligence. Dezvoltăm un cloud interoperabil transatlantic pentru situaţii de luptă şi adoptăm modele de Inteligenţă Artificială puternice”, au detaliat aliaţii.

Sprijinul acordat Kievului rămâne o prioritate absolută de securitate, fiind reiterată susţinerea fermă pentru Ucraina, țară care prin rezistența sa în fața agresiunii ruse „contribuie la securitatea transatlantică”.

„Aliaţii sunt uniţi în sprijinul neclintit pentru Ucraina în efortul său de a-şi apăra libertatea, suveranitatea şi integritatea teritorială. Aliaţii europeni şi Canada finanţează acum marea majoritate a asistenţei de securitate pentru Ucraina prin instrumente bilaterale şi multilaterale”, arată Declaraţia.

Potrivit aliaţilor, acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil şi sustenabil pe termen lung. Pentru anul în curs (2026), statele membre NATO își asumă angajamentul ferm de a livra Ucrainei echipament militar, asistenţă şi instruire în valoare totală de 70 miliarde de euro. De asemenea, aceștia își afirmă deja angajamentele suverane de a susţine asistenţa militară cel puţin la un nivel echivalent şi în cursul anului 2027. În acest context, liderii reuniți la Ankara salută decizia Uniunii Europene de a furniza Ucrainei finanţare multianuală prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina (Ukraine Support Loan).

Summitul s-a încheiat cu o radiografie a riscurilor globale emergente. Dincolo de frontul din Europa de Est, NATO monitorizează atent și restul punctelor fierbinți de pe glob, trimițând semnale clare partenerilor Moscovei.

„Alianţa continuă să răspundă şi să se adapteze la competiţia strategică, instabilitatea generalizată, ameninţările hibride şi şocurile recurente care definesc mediul de securitate la graniţele noastre. Aliaţii reiterează că Iran nu trebuie să deţină niciodată o armă nucleară şi fac apel la Iran să respecte deplin libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, au conchis semnatarii Declaraţiei Summitului de la Ankara.