Plan de pace. Administrația americană a anunțat că pregătește „planuri substanțiale” privind următoarele etape ale negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Planul urmează să fie prezentat în următoarele săptămâni, după întâlnirea dintre Vladimir Putin și emisarii președintelui Donald Trump, relatează Le Figaro.

„Administrația SUA trebuie să țină cont, în procesul de soluționare a conflictului din Ucraina, de realitățile de pe teren, unde situația evoluează în defavoarea Kievului”, a declarat ministrul adjunct rus de Externe, Serghei Riabkov, pentru agenția rusă de stat TASS.

Președintele Rusiei a discutat sâmbătă, timp de aproximativ trei ore, la Kremlin, cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi oficiali americani i-au prezentat liderului rus mai multe propuneri privind posibilele căi către o soluționare a conflictului.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că reprezentanții Statelor Unite ale Americii s-au pregătit în detaliu pentru vizită și și-au reafirmat interesul pentru încetarea rapidă a ostilităților.

Potrivit oficialului rus, întâlnirea a fost „constructivă, extrem de sinceră și bazată pe încredere”. Partea rusă și-ar fi exprimat, în același timp, convingerea că își va atinge obiectivele stabilite.

Vladimir Putin le-a transmis însă emisarilor americani că situația rămâne complicată.

Casa Albă a confirmat că reprezentanții lui Donald Trump au analizat la Moscova o serie de propuneri pentru etapele următoare ale procesului diplomatic.

Administrația americană a precizat că aceste planuri vor fi anunțate „în săptămânile următoare”. Witkoff și Kushner urmează să continue discuțiile în Ucraina, unde sunt așteptați duminică pentru întrevederi cu autoritățile de la Kiev.

Washingtonul speră ca reuniunile din capitala ucraineană să fie la fel de productive precum discuțiile purtate la Kremlin.

Vizita celor doi negociatori are loc într-un context tensionat. În noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe atacuri rusești au vizat aeroporturile din Kiev, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a acuzat Moscova că încearcă să perturbe deplasarea emisarilor americani. Atacurile rusești au provocat cel puțin șapte decese: două persoane au murit în districtul Bucea, în apropierea capitalei, iar alte cinci în regiunea Dnipro, conform autorităților ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Vladimir Putin a ordonat oprirea timp de trei zile a atacurilor asupra Kievului, pentru a permite desfășurarea vizitei delegației americane.

Anterior, Volodimir Zelenski declarase că Ucraina nu va ataca teritoriul Rusiei în timpul negocierilor. Președintele ucrainean a cerut Moscovei să respecte, la rândul său, o încetare a focului pe întreaga durată a discuțiilor.

Rezultatele concrete ale întâlnirilor nu au fost încă prezentate public. Următoarele săptămâni ar putea clarifica dacă propunerile Washingtonului pot conduce la negocieri directe sau la un acord temporar de încetare a focului.