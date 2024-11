Monden Sorina Guță este grav bolnavă: Mi-au pus niște perfuzii, niște antibiotice







Sorina Guță se luptă cu dificultăți de sănătate legate de inimă și plămâni, fiind nevoită să poarte frecvent o mască de oxigen. În primăvara acestui an, artista a fost aproape de moarte, ajungând în comă la spital din cauza acestor afecțiuni.

Sorina Guță este grav bolnavă: Mi-au pus niște perfuzii, niște antibiotice

Sorina, fosta soție și prima iubire a lui Nicolae Guță, supranumită „prințesa manelelor” are din nou probleme de sănătate. În 2022, artista se afla într-o situație atât de critică încât depindea de masca de oxigen din cauza afecțiunilor cardiace și pulmonare, iar acum a revenit în atenția medicilor.

Artista a declarat că este internată în spital de câteva zile. Fosta soție a lui Guță spune că a răcit puternic, după ce a fost la o cântare „și am răcit foarte puternic, a trebuit să vin la spital că mi-a scăzut oxigenul din sânge”.

Artista nu are voie să răcească din cauza bolii pe care o are

Sorina Guță îi mulțumește lui Dumnezeu că a ținut-o în viață și că i-a arătat „încă o dată dragostea și iubire față de mine. Să mergem toți cu Dumnezeu înainte, să fim mai buni, să ne abatem de la rău și să facem bine. Acum am răcit prea tare, eu nu am voie cu boala mea să răcesc, cred că am luat o gripă și au apărut complicațiile”.

Sorina Guță este grav bolnavă: Mi-au pus niște perfuzii, niște antibiotice. Sursa foto: Facebook

Sorina Guță mai spune că va mai sta câteva zile în spital, probabil până vineri. „Mi-au pus niște perfuzii, niște antibiotice. Nu am mai luat concerte acum, mă mai gândesc, aș vrea doar să înregistrez la studio, nu mai vreau la evenimente, vreau doar să înregistrez, să scot piese pentru YouTube, pentru fanii mei”.

Nicolae Guță și Sorina au avut o relație de 7 ani

Sorina și Nicolae Guță s-au întâlnit în 1999, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Au trăit o poveste de iubire timp de șapte ani. La acea vreme, manelistul spunea că Sorina este marea lui iubire, însă, pe parcursul anilor, cei doi au ales să meargă să se despartă.

Speriată și atentă totodată cu sănătatea ei, Sorina Guță a declarat că intenționează să se concentreze exclusiv pe înregistrarea pieselor în studio, pe care le va urca ulterior pe canalul său de YouTube. Totuși, nu mai dorește să participe la evenimente, deoarece efortul este prea mare, iar starea sa de sănătate nu îi permite acest lucru, a spus artista pentru spynews.ro.