Monden Lucian Elgi, apel către ANAF. Regele Tik Tok-ului vrea să își facă dreptate







Lucian Elgi, supranumit „Regele TikTok-ului”, vrea ca ANAF-ul să le explice influencerilor cum sunt fiscalizate sumele uriașe câștigate pe această platformă. Amintim că pentru o singură dedicație făcută pe TikTok, într-un live în care a apărut și manelistul Nicolae Guță, o persoană a plătit 60.000 de euro.

Elgi a declarat că a sunat la ANAF pentru a afla cum pot influencerii să beneficieze de banii din Tik Tok corect, dar că nimeni nu i-a oferit un răspuns. El consideră că cei care câștigă bani din Tik Tok merită să primească o explicație și să fie ajutați.

Lucian Elgi cere explicații la ANAF

„Este un spectacol online, gratuit. Atenție, gratuit, fără să cerem absolut nimic în schimb. Așa s-a întâmplat și cu Nicolae Guță.Noi nu aveam de unde să știm că va fi vorba despre 2, 4 milioane de oameni care au urmărit live-ul pe întreaga sa durată.

Cadrul legal este problema. Unde mă încadrez eu cu acești bani? Este o problemă aici, pentru că banii vin sub formă de donație. Eu nu le cer oamenilor, ei îmi dau. Unde mă încadrez cu acești bani? Care este cadrul legal?

Ajutați-mă să fiu un om cinstit. Găsiți o soluție pentru ca oamenii să înțeleagă. Eu am sunat la ANAF și am spus că vreau să scot această sumă de bani. Nu există o soluție.

Mi-aș dori să mă contacteze cineva de la ANAF, să învăț și eu și să ajut, la rândul meu, alți influenceri despre calea legală de a scoate acești bani.Cunoscând doar 70% dintre cei care au donat până acum, pot să spun că sunt oameni de afaceri”, a spus acesta, la Antena 3 CNN.

Lucian Elgi s-a ocupat de live-ul lui Nicolae Guță

Lucian Elgi este cel care s-a ocupat succesul răsunător al lui Nicolae Guță pe Tiktok. Deși face live-uri de mai bine de doi ani pe cea mai cunoscută platformă de socializare, abia în ultimul timp a reușit să și producă bani din acest cont.

El a povestit că multe persoane i-au recomandat să nu-l cheme pe Nicolae Guță în „emisiunea” sa de pe Tik Tok pentru că este prea bătrân și pentru că muzica lui nu mai este în top. Acesta nu i-a ascultat pe cârcotași și a dovedit că Guță încă este iubit de români.

Are un succes formidabil

„Au fost foarte mulți bani. Pe ultimul live am făcut 45,000 de dolari. În 4 ore de cântat live s-au făcut 45,000 de dolari. Pe primul live am avut 20,000 de oameni, a doua oară, 24,000, a treia oară 65,000, pentru ca a patra oară să rupem platforma la toate capitolele. În 4 ore de live am avut 2 milioane de oameni care au văzut ce facem noi, adică ne-am bătut cu Pro TV, Antena 1 și Kanal D la un loc” a mai spus Elgi.