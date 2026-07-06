Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat de ce Nicușor Dan nu l-a nominalizat pentru funcția de premier. Liderul social-democrat susține că șeful statului nu a propus niciun nume deoarece, până acum, nu există o majoritate parlamentară care să susțină formarea unui nou Guvern.

Întrebat de ce consideră că președintele Nicușor Dan nu l-a propus pentru funcția de premier, liderul social-democrat a afirmat că decizia nu are legătură cu o anumită persoană, ci cu situația politică din Parlament.

„Președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu, fie altul (…), pentru că nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face o nominalizare atunci când există această majoritate”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a respins acuzațiile conform cărora partidul ar fi generat criza politică pentru a reveni ulterior la putere. Acesta a precizat că social-democrații au anunțat din timp o analiză privind continuarea participării la guvernare.

„Să o luăm cu începutul. Partidul Social-Democrat a anunțat încă de la începutul lunii decembrie (2025 – n.r.) că intrăm într-o perioadă de analiză a participării noastre la guvernare și că vom termina acea analiză odată cu bugetul. Atunci când a venit bugetul, vă aduc aminte că noi fiind în această perioadă de evaluare – și e dreptul nostru să facem acest lucru, toată lumea știind că facem această evaluare a guvernării – la buget a fost acea încrâncenare legată de pachetul de solidaritate, pe care doar printr-o acțiune de blocare, dusă la extrem în Parlament, am reușit să impunem acel pachet de solidaritate”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că decizia privind ieșirea de la guvernare a venit după un proces intern de analiză și după un vot al membrilor partidului. Potrivit acestuia, majoritatea celor consultați au considerat că PSD nu mai putea continua în aceeași formulă de guvernare.

„Noi nu vrem să mergem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, fiindcă nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă”, a declarat acesta.

Președintele PSD a mai afirmat că partidul este dispus să revină la guvernare, însă doar dacă există susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare.

„PSD-ul își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces”, a conchis Grindeanu.