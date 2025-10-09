Șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe pentru drumuri până în 2028

Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe distincte pentru infrastructura rutieră. Una pentru deținerea automobilului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), urmează să fie implementată treptat până în 2028 și are scopul de a alinia sistemul național la standardele Uniunii Europene.

Mecanismul de finanțare rutieră, introdus în 1996, va fi actualizat pentru a transpune directivele UE și implementat etapizat până în 2028.

„Până în 2030, intenționăm să implementăm un mecanism ce presupune introducerea, în 2027–2028, a două taxe: una pentru posesia autovehiculului, colectată la primării pentru renovarea drumurilor locale, și alta pentru utilizarea infrastructurii naționale, calculată fie în funcție de timp, fie pe distanță”, a anunțat secretarul de stat de la MIDR, Nicolai Mîndra, la o emisiune radiofonică.

Taxa de utilizare a drumurilor naționale va fi gestionată printr-un sistem de camere video montate pe șoselele principalele.

„Taxa de utilizare va fi monitorizată prin camere video, la fel ca în statele dezvoltate, și ne așteptăm ca investiția să fie amortizată în circa șapte ani, cu o rată de rentabilitate de peste 35%”, a detaliat Mîndra.

Banii acumulați din aceste taxe vor contribui la îndeplinirea obiectivului Guvernului până în anul 2030 să nu mai existe drumuri pietruite între localități.

„Până în 2030, avem un indicator ca proiectele acestea sociale care leagă mai mult comunitățile locale... să nu mai avem aceste drumuri din piatră spartă. Unul din obiectivele pe care și le-a pus ministerul și Guvernul este de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor”, a adăugat Mîndra.

Potrivit funcționarului, Fondul Rutier a atins, în acest an, un nivel-record, cu alocări de peste 2,6 miliarde de lei. Cea mai mare sumă din istoria Republicii Moldova.În prima jumătate a anului 2025, au fost valorificați peste un miliard de lei pentru lucrări de reparație și întreținere a rețelei naționale de drumuri.

„În acest an, dispunem de un Fond Rutier care depășește semnificativ nivelul înregistrat în anii trecuți: 2,6 miliarde de lei destinați exclusiv drumurilor naționale. Din totalul de 2,6 miliarde, 1,2 miliarde vor fi investite în modernizarea a circa 260 km de drumuri regionale, pentru că infrastructura socială apă, canalizare, drumuri, școli, grădinițe nu este un lux, ci o necesitate pe care statul trebuie să o garanteze permanent”, a subliniat Mîndra.

În prezent, Administrația Națională a Drumurilor are în derulare 76 de contracte de reparații, 13 contracte de construcții capitale, precum și șapte proiecte finanțate din surse externe.