Social Skiatos, pagubă în buzunar. Numai feribotul costă o avere







Skiatos este una dintre destinațiile de vacanță pe timp de vară, chiar dacă nu e tocmai accesibilă, din punct de vedere financiar. Mai exact numai ajunsul acolo costă peste 200 de euro.

Deplasarea până acolo a fost una dintre chestiunile care l-a preocupat pe un turist care a cerut ajutorul. ”În 24 septembrie urmează să plecăm spre Skiathos cu un grup de prieteni, pret de 4 nopti. M-ar ajuta niste informatii, pe care nu le regăsesc nicăieri cum ar fi timpul în mașină pe traseul Bucuresti - Volos (pentru ferry)? Cât durează călătoria cu ferry Volos-Skiathos? E mai convenabil/avantajos din punct de vedere financiar să luăm ferry din Salonic? Cât durează călptoria? La ce intervale se pleacă din Salonic?”, a întrebat turistul.

Cei care au fost deja i-au explicat care este situația. Timpul pentru a ajunge în Volos este de 8-10 ore, condus noaptea prin Bulgaria. Cam două ore și jumătate faceți cu feribotul. Feribotul din Salonic nu este o variant, pentru că durează mai mult și este mult mai scump. Intervalele pentru feribot sunt undeva la circa două ore, dar costul este unul destul de ridicat. Aproximativ 200 de euro a costat pentru 4 persoane și o mașină”, a explicat cineva care a trecut prin această experiență.

”Nu știu din Salonic, dar preturile sunt mari la fery din Volos. Noi am fost în 28 luna trecută pentru 4 pers si o mașină am plătit 425 euro dus-întors. ( În jur de 35 euro de persoana un drum iar restul mașina). Dacă o să mai mergem va fi cu avionul cred că e mai ok. Iar ca ora de plecat fery pleca dimineața la 7.40 și pe urmă cred, nu știu sigur, mai era unu pe la amiază. Făcea în jur de 2 ore, 2 ore si ceva până în Skiatos”, a explicat o altă persoană.