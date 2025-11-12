Social

Spitalul de Urgență Ploiești, un loc de care să te ferești. Încă un pacient a căzut de pe targă

Spitalul de Urgență Ploiești, un loc de care să te ferești. Încă un pacient a căzut de pe targă
Un pacient a fost rănit grav la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după ce a căzut de pe targă. Mai mult, aceasta s-ar fi prăbușit peste el. Incidentul a avut loc în Unitatea de Primiri Urgențe.

Spitalul de Urgență Ploiești, în centrul atenției

Pacientul, care avea o fractură la claviculă, ar fi așteptat de la ora 8:00 dimineața să fie preluat de ambulanță, conform sursei. La sosirea echipajului, targa din autosanitară era defectă, iar cele funcționale erau deja ocupate. În timpul manevrei, aceasta s-ar fi dezechilibrat, iar pacientul a căzut și ar fi fost prins sub ea.

Poliția Județeană Prahova a anunțat că a deschis o anchetă în acest sens.

„Pacientul fusese externat din Spitalul Județean și urma să fie dus la o altă unitate medicală. În timpul manevrei de transfer, targa ambulanței s-a dezechilibrat și omul a căzut”, explica la acel moment dr. Andrei Ilinca, directorul medical al SJU Ploiești.

Legea Nordis, adoptată. Noi obligații pentru dezvoltatori: avansuri limitate și cont separat pentru clienți
Nicușor Dan: Corupţia slăbeşte coeziunea socială. Administrația băltește. Ce spune de pensiile speciale și Bolojan. Live Text
Spitalul de Urgență Ploiești

Spitalul de Urgență Ploiești. Sursa foto: Facebook

Pe targă ar fi fost tatăl unui manager de spital

Potrivit unor surse medicale, pacientul de 85 de ani ar fi tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina, fapt care a amplificat ecoul public al evenimentului și a ridicat semne de întrebare legate de măsurile luate de autorități.

În doar câteva săptămâni, două accidente similare au scos în evidență deficiențele majore în infrastructura celui mai mare spital din Prahova: tărgi defecte, echipamente insuficiente, timpi lungi de așteptare și o aparentă lipsă de responsabilitate.

Primul pacient a căzut de pe targă la finalul lunii octombrie

Primul incident a avut loc în luna octombrie. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Andrei Ilinca, a explicat că incidentul a implicat un pacient care fusese externat din SJU Ploiești și urma să fie transferat cu ambulanța către un alt spital. Pacientul a fost adus înapoi la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a fost evaluat și internat în secția de Neurochirurgie, fiind ulterior operat.

Ulterior, acesta a fost transferat la Terapie Intensivă.

Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
