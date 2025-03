Economie Singura fabrică cu zero emisii de CO₂ din lume, la Oradea. A început exportul







Primul camion încărcat cu anvelope din Oradea a părăsit fabrica și a dus anvelopele către centrele de distribuție și ulterio către clienții și consumatorii din Europa Centrală și de Sud.

90% din producția de la Oradea merge la export

Anunțul a fost făcut de CEO-ul Nokian Tyres, Paolo Pompei. Fabrica Nokian Tyres din Oradea este prima unitate din lume destinată producției de anvelope pentru autoturisme cu zero emisii de CO₂.Paolo Pompei a precizat că a a atins acest obiectiv în mai puțin de doi ani de la demararea construcției, ceea ce este o realizare remarcabilă pentru care angajații au muncit din greu.

Aproximativ 90% din producție va merge la export, în special în Germania, Austria și Elveția, dar și în Polonia și Cehia. O foarte mică parte dintre anvelope ar putea ajunge în SUA. Finladezii de la Nokian Tyres au lansat recent prima gamă de anvelope pentru autoturisme produsă în fabrica din România. Este vorba despre un tip de anvelope all-season, ce conțin până la 38% materiale regenerabile, reciclate și certificate ISCC PLUS*.

6 milioane de anvelope/an, produse la Oradea

Fabrica din Oradea este a treia unitate de producție a companiei, pe lângă fabricile din Nokia, Finlanda și Dayton, Statele Unite ale Americii.Lucrările la fabrica Nokian Tyres din România au început în mai 2023. Investiția e uriașă, 650 milioane de euro. Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat în valoare de 99,5 milioane euro, ajutor acordat de statul român pentru sprijinirea noii fabrici de anvelope cu zero emisii de CO2 a Nokian Tyres. Construcția se întinde pe o suprafață de peste 100.000 mp.

Fabrica s-a deschis la Oradea din cauza situației create de izbucnirea războiului din țara vecină. În momentul când, din cauza războiului din Ucraina, nordicii de la Nokian Tyres s-au retras din Rusia, producția mondială a companiei a scăzut cu 80% și era nevoie de un sit de producție. Fabrica din Oradea are 300 de angajați, dar recrutările continuă, ținta fiind peste 500 de angajați, atunci când fabrica va funcționa la întreaga capacitate. Salariile promise au fost de ordinul a peste o mie de euro. Fabrica de anvelope din Oradea este proiectată să producă 6 milioane de unități pe an. Compania are în total circa 3.800 de angajați.