Simona Pătruleasa, afectată de zvonurile despre divorț. Și fiica ei a suferit

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, Ingrid, în vârstă de 14 ani. De-a lungul timpului, relația lor a fost pusă la încercare de numeroase zvonuri despre divorț, care au afectat atât cuplul, cât și copilul lor.

Prezentatoarea TV a povestit că, mai ales în primii ani, Ingrid a fost derutată de atenția excesivă a presei și de comentariile răutăcioase din mediul online.

„Au trecut atâția ani de când nu am mai citit răutăți. A, stai puțin… Faptul că m-au „divorțat” de Sabin de zeci și sute de ori. Uite, acum mi-am adus aminte… au fost prea multe. Da, asta a fost. M-au „divorțat” de nenumărate ori, o adevărată răutate. Iar un alt lucru dificil a fost atunci când Ingrid era mică.

Vedeta a explicat că, în spatele imaginii lor discrete și a prezențelor rare în mediul online, se află dorința de a proteja familia de speculații. Chiar și așa, parcursul lor a fost plin de provocări. Privind retrospectiv, Simona a spus că munca și cariera au fost adesea pe primul loc, în timp ce familia a trebuit să aștepte, mai ales în perioada sărbătorilor.

Unul dintre momentele cele mai emoționante pentru prezentatoare a fost lupta cu infertilitatea și bucuria neașteptată a sarcinii. În trecut, Simona a aflat că nu poate avea copii, o veste care a pus-o în fața celei mai mari încercări emoționale. Sprijinul lui Sabin și credința au ajutat-o să treacă peste acea perioadă dificilă.

„Atunci când am văzut-o pe Ingrid pentru prima oară, am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. Țin minte că mi-a scăzut și tensiunea, atât de puternică era emoția, și parcă nu îmi venea să cred că, în sfârșit, trăiesc acel moment. Când mi-a fost pusă în brațe și am văzut-o, a fost ceva extraordinar. Am plâns cred că vreo 30 de minute, lacrimile curgeau încontinuu, iar doamna doctor mă întreba dacă sunt bine, dacă sigur nu am nimic”, a povestit Simona.

Pe lângă viața personală, cariera Simonei a fost marcată de situații imprevizibile. Prezentatoarea a amintit de un cutremur care a avut loc în timp ce era în direct, dar și de momente mai comice, cum ar fi căderea unei bucăți de tavan în redacție. „În televiziune trebuie să fii pregătit pentru orice, dar la asta chiar nu mă așteptam”, a spus aceasta.