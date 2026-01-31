Shutdown limitat pentru guvernul SUA. Senatul a votat, Camera Reprezentanților e în pauză

Senatul SUA a adoptat vineri o lege pentru finanțarea majorității operațiunilor federale până la sfârșitul lunii septembrie, dar o închidere parțială a guvernului (shutdown), care probabil va dura cel puțin până la sfârșitul săptămânii, a intrat totuși în vigoare, potrivit Fox News.

Finanțarea a 78% din bugetul guvernului federal a expirat sâmbătă la miezul nopții, în ciuda unui acord încheiat între democrații din Senat și Casa Albă, care viza evitarea unei închideri.

Acordul a separat finanțarea pentru Departamentul de Securitate Internă (DHS) - care supraveghează agențiile federale de aplicare a legii care se ocupă de problema imigranților ilegali - de un pachet de șase proiecte de lege care a fost aprobat de Cameră săptămâna trecută.

Proiectul de lege de 1,2 trilioane de dolari a trecut de Senat cu un vot de 71 la 29.

Însă, având în vedere că Camera Reprezentanților este în pauză până luni, camera inferioară nu a fost în măsură să aprobe modificările Senatului aduse așa-numitului „microbuz” înainte de termenul limită de închidere.

Se așteaptă ca impactul unei închideri parțiale de weekend să fie limitat.

Mai multe agenții, inclusiv departamentele Agriculturii, Afacerilor Veteranilor, Internelor, Energiei, Justiției și Comerțului, sunt deja finanțate integral până la sfârșitul anului fiscal.

Muzeele și parcurile naționale Smithsonian din Washington, DC sunt finanțate și vor rămâne deschise pe parcursul weekendului.

Pentagonul și departamentele Muncii, Trezoreriei, Sănătății și Serviciilor Umane, Educației, Locuințelor și Dezvoltării Urbane și Statului se numără printre entitățile federale afectate de cea mai recentă întrerupere a finanțării - care urmează închiderii record de 43 de zile din toamna trecută.

Directorul Biroului de Management și Buget al Casei Albe, Russell Vought, a instruit vineri seară angajații federali să se pregătească pentru o închidere.

„Întrucât este acum clar că Congresul nu își va finaliza activitatea înainte de expirarea alocărilor, agențiile afectate ar trebui acum să execute planuri pentru o închidere ordonată”, a scris Vought într-un memoriu.

„Angajații ar trebui să se prezinte la muncă pentru următoarea lor tură de serviciu programată regulat pentru a întreprinde activități de închidere ordonată”, a adăugat el.

Liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, Democrat din New York, a declarat că grupul Democrat va „evalua legislația privind cheltuielile adoptată de Senat pe baza meritelor sale” înainte de a vota pentru trimiterea acesteia la biroul președintelui.

Între timp, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a semnalat că se opune „vehement” dezmembrării pachetului de finanțare, dar s-a angajat să „o miște cât mai repede posibil”.

Senatorii s-au chinuit să adopte versiunea Camerei a proiectului de lege privind cheltuielile în urma împușcării fatale a lui Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, de către agenți ai Patrulei de Frontieră din Minneapolis. Unii legislatori au refuzat să finanțeze DHS fără a lega restricții privind practicile federale de aplicare a legii de proiectul de lege privind cheltuielile.

Acordul, susținut de liderii Senatului și de președintele Trump, oferă DHS o finanțare de două săptămâni, în timp ce legislatorii negociază limitele privind tacticile ICE și Protecției Frontierelor (CBP). Departamentele și agențiile din celelalte cinci proiecte de lege privind cheltuielile ar urma să fie finanțate până la sfârșitul lunii septembrie.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, Democrat din New York, a declarat că noua finanțare DHS ar trebui să includă prevederi care să oblige agenții ICE să efectueze operațiuni de îndepărtare „fără măști și fără camere video corporale (bodycam)”, să consolideze regulile de utilizare a mandatelor, să creeze un cod de conduită unilateral pentru agenții federali și să „pună capăt patrulelor mobile” pentru persoanele deportate.

Senatorul Lindsey Graham, Republicană din Carolina de Sud, a contestat legislația revizuită joi seară și vineri dimineață, argumentând că acordul bipartizan a fost o „afacere proastă”. El a părut, de asemenea, supărat că nu a fost invitat de Trump la masa negocierilor. „Casa Albă vorbește cu Schumer, grozav. Ei bine, cineva trebuie să vorbească cu mine. Am muncit prea mult ca să ajung aici”, a declarat Graham reporterilor.

„Sunt senator. Îmi place mult președintele Trump - nu a negociat cu mine”, a continuat el. „Când vom avea această dezbatere peste două săptămâni despre care este răspunsul la DHS, vreau un loc la masă, vreau un vot.”

Joi, Trump a îndemnat Congresul să mențină guvernul deschis. „Singurul lucru care poate încetini țara noastră este o altă închidere lungă și dăunătoare a guvernului”, a scris președintele pe Truth Social. „Lucrez din greu cu Congresul pentru a mă asigura că putem finanța integral guvernul, fără întârziere.” El a adăugat: „Sperăm că atât Republicanii, cât și Democrații vor da un vot bipartizan de «DA» foarte necesar.”