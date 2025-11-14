Sfântul Sinod: Postul Crăciunului trebuie trăit prin rugăciune și ajutorarea aproapelui

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a transmis o pastorală pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului, în contextul sărbătoririi centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul XX.

În text se arată că anul aniversar marchează o moștenire spirituală importantă. Pastorala arată rolul Patriarhiei în unitatea bisericească: „Centenarul Patriarhiei Române este, așadar, un moment de sfântă bucurie și recunoștință pentru întreaga Ortodoxie românească.”

Documentul amintește și contribuția înaintașilor: „Privind retrospectiv, vedem nu doar o istorie bogată, ci și o moștenire spirituală luminoasă, lăsată de înaintașii noștri – patriarhi, ierarhi, preoți, monahi și credincioși mireni.”

Totodată, pastorala evidențiază rolul Patriarhiei în coeziunea națională: „Unitatea bisericească și demnitatea Bisericii Ortodoxe Române ca Patriarhie cheamă la o comuniune spirituală profundă în credință, în rugăciune și în slujire.”

Sfântul Sinod reamintește că postul este o perioadă de pregătire spirituală:„Această perioadă este, în primul rând, o pregătire de sfințire a sufletelor și a trupurilor noastre, prin Spovedanie şi Împărtăşanie, dar și un prilej de întrajutorare și milostenie.”

Pastorala atrage atenția că faptele bune reprezintă rodul credinței: „Faptele milosteniei creștine… sunt forma concretă a iubirii smerite față de Dumnezeu și de oameni.”

Documentul menționează și contextul dificil al prezentului, marcat de crize:„Este necesară în continuare înmulțirea rugăciunii pentru încetarea războaielor şi pentru întărirea spirituală a celor care suferă din cauza acestora.”

Unul dintre principalele îndemnuri ale pastoralei vizează ajutorarea celor vulnerabili. Sfântul Sinod solicită preoților și credincioșilor să continue acțiunile caritabile: „Ne adresăm preoţilor şi credincioşilor mireni cu îndemnul părintesc de a se organiza, ca în fiecare an, colecte de alimente, haine şi bani.”

Ajutoarele vor fi distribuite persoanelor aflate în nevoie: „Acestea vor fi distribuite celor aflaţi în suferinţă şi lipsuri, familiilor defavorizate sau cu mulţi copii, bătrânilor și persoanelor singure… cu precădere celor din mediul rural.”

Pastorala se încheie cu mesajul adresat tuturor românilor: „Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii din România și din afara ei, dăruindu-le sănătate și mântuire, ocrotindu-i de tot răul.”