Serghei Diaconu: Prețurile la carburanți ar putea scădea rapid, dacă piața internațională se stabilizează

Republica Moldova. Eventualele ieftiniri ale produselor petroliere pe piețele internaționale ar putea duce la reducerea rapidă a prețurilor la pompă în Republica Moldova, datorită noilor mecanisme introduse de autorități. Oficialii susțin că ajustările vor fi aplicate într-un termen mult mai scurt, oferind astfel mai multă predictibilitate consumatorilor în contextul volatilității energetice globale.

Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova că, în cazul în care cotațiile internaționale vor reveni la nivelurile de dinaintea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, reducerea prețurilor la carburanți în Republica Moldova va avea loc într-un termen mult mai scurt.

Potrivit acestuia, autoritățile au intervenit prin modificări de reglementare care reduc perioada de ajustare a prețurilor de la 14 zile la 7 zile, ceea ce oferă mai multă predictibilitate pentru consumatori.

„Suntem asigurați pe partea de creștere, dar deja vedem că ritmul creșterii zilnice este mult mai lent decât anterior. Începând cu săptămâna aceasta, ne așteptăm la creșteri, dar mult mai moderate. Respectiv, imediat ce apar semne pozitive pe piața internațională, prețurile se vor reduce mai rapid în Republica Moldova. Reducerea prețurilor va fi impusă prin mecanismele instituite, în termeni foarte restrânși”, a menționat Serghei Diaconu.

După ce motorina a înregistrat pe 31 martie prima scădere de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la principalele produse petroliere cresc din nou.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru data de 1 aprilie 2026 un preț maxim de comercializare de 29,76 lei/litru pentru benzina 95, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă, și de 32,19 lei/litru pentru motorină, cu un plus de 26 de bani.

Noile prețuri plafon sunt calculate în baza măsurilor excepționale aprobate de Guvern pe 26 martie, în contextul stării de urgență în sectorul energetic, instituită de Parlament pentru o perioadă de 60 de zile.

Modificarea esențială vizează modul de calcul al prețului pentru motorină. Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică utilizează, pe durata stării de urgență, media cotațiilor internaționale FOB Med Italy pentru ultimele 7 zile, comparativ cu 14 zile anterior. Scopul acestei schimbări este de a alinia mai rapid prețurile interne la dinamica piețelor externe, caracterizate în prezent de fluctuații extreme, care au ajuns până la 130 de dolari per tonă.

Creșterile semnificative ale prețurilor la carburanți au fost generate de escaladarea conflictului militar dintre Israel și Statele Unite, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, conflict izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026.

Un element-cheie care a amplificat criza a fost blocarea strâmtorii Ormuz la începutul lunii martie – un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul la nivel global. În paralel, atacurile asupra infrastructurii petroliere din regiunea Golfului au contribuit la creșterea bruscă a cotațiilor.

În aceste condiții, prețul petrolului Brent a depășit pragul de 120 de dolari per baril, ceea ce a determinat scumpiri record la pompă și a obligat mai multe state să recurgă la măsuri de urgență, inclusiv utilizarea rezervelor strategice pentru a limita impactul economic asupra populației.