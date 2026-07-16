Judecătorii din Genova urmează să dea joi verdictul în procesul privind prăbușirea unui pod de autostradă din orașul portuar italian în 2018, soldată cu moartea a 43 de persoane, printre care doi români, anunță Reuters.

Rudele victimelor vor fi prezente în instanță pentru a afla rezultatul unui caz care a devenit o căutare a responsabilității pentru dezastru și un simbol al ritmului lent al justiției în cadrul procedurilor penale complexe din Italia.

Prăbușirea podului Morandi în timpul unei furtuni de vară, în ajunul unei sărbători naționale, a șocat Italia și a declanșat ani de investigații privind gestionarea și întreținerea infrastructurii sale îmbătrânite.

Dezastrul a provocat, de asemenea, o dispută între holdingul Atlantia, controlat de familia Benetton, și guvernul de atunci, care s-a încheiat cu vânzarea acțiunii majoritare a Atlantia în operatorul de autostrăzi Autostrade per l'Italia.

Un număr de 57 de inculpați, inclusiv fostul director executiv al Atlantia, Giovanni Castellucci, manageri ai Autostrade, ingineri de la filiala de întreținere Spea și foști oficiali ai ministerului transporturilor, au fost judecați. Toți au negat să fi făcut vreo infracțiune.

Pentru cele mai grave acuzații, procurorii din Genova au solicitat pedepse cu închisoarea cuprinse între doi ani și patru luni și 18 ani și jumătate. Cu toate acestea, termenul de prescripție pentru multe dintre acuzațiile minore, cum ar fi falsificarea de documente, a expirat deja.

Autostrade și compania soră Spea au ieșit din procedurile penale, după ce au ajuns la o înțelegere financiară în 2022. Actualul șef al Autostrade a emis miercuri o scrisoare deschisă, reafirmând angajamentul companiei de a se asigura că o astfel de tragedie nu se va repeta.

„Doresc să-mi cer scuze familiilor victimelor, locuitorilor din Genova și tuturor italienilor pentru suferința cauzată de tragicul dezastru Morandi, pe deplin conștient că gestul nostru nu le poate șterge niciodată durerea”, a scris Arrigo Giana, directorul general al Autostrade.

Doi cetățeni români și-au pierdut viața, în 2018, după prăbușirea viaductului Morandi din orașul italian Genova. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat decesul românilor printr-un comunicat.

Un al român, care se afla pe podul prăbușit din Genova, a supraviețuit miraculos și a relatat presei din Italia felul în care s-a produs tragedia, soldată cu 43 de victime.