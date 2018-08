MIRACOLUL de la Genova! Un român povestește cum a supraviețuit TRAGEDIEI care a indoliat Italia. MĂRTURII CUREMURĂTOARE

Un român a devenit vedetă în Italia, după ce a supraviețuit în mod miraculos în urma prăbușirii podului din Genova.





Într-un interviu acordat presei italiene, românul, care spune că se numește Luciano, descrie momentele de groază prin care a trecut. Acesta se afla pe pod, în camionul său, înainte de prăbușire.

Relatăm mai jos interviul așa cum ni l-a relatat Simona Badiu, corespondenta EvZ din Italia:

„El: ... nu se poate descrie, a fost doar 1 secunda, un moment. Apoi am simtit bufnitura si gata! Reporter: cum va simtiti acum? El: acum foarte bine! In comparatie cu altii, foarte bine Rep: sunteti genovez? El: Romania! Sunt roman! Imediat ce am iesit din camion am simtit bufnitura si gata. Nu imi amintesc altceva. Rep: si apoi v-ati trezit sub daramaturi? El: da, aproape de zid (zidul podului), mai putin sub daramaturi. Am fost norocos. Re: acum ati fost sa va vedeti camionul? Ce ati simtit? El: emotii. Pentru ca putea fi mult mai rau Re: putem sti numele dvs? El: Luciano”

Luciano a fost unul dintre norocoșii care, deși a văzut moartea cu ochii, au supraviețuit tragediei ce a luat viața a peste 40 de persoane. Din nefericire, un alt român și-a găsit sfârșitul sub maldărul de beton și fiare. Marian Roșca era originar din județul Gorj, dar trăia în Franța unde lucra la o firmă de transporturi.

