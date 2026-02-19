Social

Sectorul construcțiilor a crescut în 2025. Ce arată datele INS

Comentează știrea
Sectorul construcțiilor a crescut în 2025. Ce arată datele INSConstructii. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Volumul lucrărilor din sectorul construcțiilor a consemnat un avans în 2025 față de anul anterior, arată cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică. Evoluția pozitivă este reflectată atât în dinamica anuală, cât și în comparațiile lunare, cu diferențe semnificative între tipurile de lucrări și categoriile de construcții analizate.

Sectorul construcțiilor a crescut în 2025. Ce arată datele INS

Potrivit statisticii oficiale, în 2025, comparativ cu 2024, activitatea din construcții a înregistrat un avans consistent.

„Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 8%, creştere înregistrată la lucrările de reparaţii capitale (+45,6%) şi la lucrările de construcţii noi (+5,5%)”, arată datele INS.

În același interval, lucrările de întreținere și reparații curente au evoluat în sens contrar, marcând o scădere de 4,2%.

Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington

Analiza pe obiecte de construcții indică o extindere a activității pe toate segmentele majore. Clădirile nerezidențiale au consemnat un avans de 13%, cele rezidențiale au crescut cu 11,4%, iar construcțiile inginerești au înregistrat o majorare de 4,5%.

Muncitor constructii

Muncitor constructii. Sursă foto: Pixabay

Salt puternic în decembrie față de noiembrie 2025

Comparativ cu luna precedentă, decembrie 2025 a adus o accelerare vizibilă a lucrărilor. Ca serie brută, volumul lucrărilor de construcții a fost mai mare cu 37,2% față de noiembrie 2025. Avansul a fost susținut de toate tipurile de lucrări: construcțiile noi au crescut cu 37,7%, reparațiile capitale cu 36,8%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 36%.

Și din perspectiva obiectelor de construcții s-au înregistrat majorări consistente. Clădirile nerezidențiale au urcat cu 41,7%, construcțiile inginerești cu 40,1%, iar clădirile rezidențiale cu 22%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, de asemenea, o creștere, de această dată de 7,2%. În această variantă de calcul, lucrările de construcții noi au avansat cu 11,8%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 9,7%, iar reparațiile capitale cu 5,8%.

Pe segmente de construcții, volumul lucrărilor a crescut la clădirile nerezidențiale cu 16,4% și la construcțiile inginerești cu 11,5%, în timp ce clădirile rezidențiale au consemnat un recul de 0,3%.

Clădirile nerezidențiale, cea mai mare creștere potrivit INS

În comparație cu aceeași lună din anul anterior, decembrie 2025 a adus o creștere totală de 5,3% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută. Pe elemente de structură, dinamica pozitivă a fost determinată de lucrările de reparații capitale, care au crescut cu 31,1%, și de lucrările de construcții noi, în urcare cu 2,9%. În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

În funcție de tipul construcțiilor, clădirile nerezidențiale au înregistrat o creștere consistentă, de 25,2%. Construcțiile inginerești au scăzut cu 1,9%, iar clădirile rezidențiale au consemnat un minus de 1,4%.

Seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o majorare totală de 3,8% față de decembrie 2024. Pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+34,3%) și la lucrările de construcții noi (+1,6%), în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a crescut la clădirile nerezidențiale cu 24,5%, în timp ce clădirile rezidențiale au scăzut cu 1,2%, iar construcțiile inginerești cu 0,2%, potrivit datelor publicate de INS.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:22 - Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
18:15 - Noi informații despre gaura neagră. Oamenii de știință au descoperit un nou fenomen astronomic
18:09 - Cele mai populare filme și seriale de pe Netflix
18:02 - Aniversare specială pentru Dinamo în zi de derby. Campionii din 1981, omagiați înaintea meciului cu Steaua
17:56 - Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
17:44 - Schema ilegală de închiriere a apartamentelor, descoperită în București și Teleorman. Cum erau păcălite victimele

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale