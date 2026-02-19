Sectorul construcțiilor a crescut în 2025. Ce arată datele INS

Volumul lucrărilor din sectorul construcțiilor a consemnat un avans în 2025 față de anul anterior, arată cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică. Evoluția pozitivă este reflectată atât în dinamica anuală, cât și în comparațiile lunare, cu diferențe semnificative între tipurile de lucrări și categoriile de construcții analizate.

Potrivit statisticii oficiale, în 2025, comparativ cu 2024, activitatea din construcții a înregistrat un avans consistent.

„Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 8%, creştere înregistrată la lucrările de reparaţii capitale (+45,6%) şi la lucrările de construcţii noi (+5,5%)”, arată datele INS.

În același interval, lucrările de întreținere și reparații curente au evoluat în sens contrar, marcând o scădere de 4,2%.

Analiza pe obiecte de construcții indică o extindere a activității pe toate segmentele majore. Clădirile nerezidențiale au consemnat un avans de 13%, cele rezidențiale au crescut cu 11,4%, iar construcțiile inginerești au înregistrat o majorare de 4,5%.

Comparativ cu luna precedentă, decembrie 2025 a adus o accelerare vizibilă a lucrărilor. Ca serie brută, volumul lucrărilor de construcții a fost mai mare cu 37,2% față de noiembrie 2025. Avansul a fost susținut de toate tipurile de lucrări: construcțiile noi au crescut cu 37,7%, reparațiile capitale cu 36,8%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 36%.

Și din perspectiva obiectelor de construcții s-au înregistrat majorări consistente. Clădirile nerezidențiale au urcat cu 41,7%, construcțiile inginerești cu 40,1%, iar clădirile rezidențiale cu 22%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, de asemenea, o creștere, de această dată de 7,2%. În această variantă de calcul, lucrările de construcții noi au avansat cu 11,8%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 9,7%, iar reparațiile capitale cu 5,8%.

Pe segmente de construcții, volumul lucrărilor a crescut la clădirile nerezidențiale cu 16,4% și la construcțiile inginerești cu 11,5%, în timp ce clădirile rezidențiale au consemnat un recul de 0,3%.

În comparație cu aceeași lună din anul anterior, decembrie 2025 a adus o creștere totală de 5,3% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută. Pe elemente de structură, dinamica pozitivă a fost determinată de lucrările de reparații capitale, care au crescut cu 31,1%, și de lucrările de construcții noi, în urcare cu 2,9%. În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

În funcție de tipul construcțiilor, clădirile nerezidențiale au înregistrat o creștere consistentă, de 25,2%. Construcțiile inginerești au scăzut cu 1,9%, iar clădirile rezidențiale au consemnat un minus de 1,4%.

Seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o majorare totală de 3,8% față de decembrie 2024. Pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+34,3%) și la lucrările de construcții noi (+1,6%), în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a crescut la clădirile nerezidențiale cu 24,5%, în timp ce clădirile rezidențiale au scăzut cu 1,2%, iar construcțiile inginerești cu 0,2%, potrivit datelor publicate de INS.