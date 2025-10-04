Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol

Aproape toți artiștii simt fluturi în stomac înainte de a urca pe scenă. Emoțiile intense care preced un concert sau un spectacol sunt normale, dar metodele prin care artiștii reușesc să le gestioneze pot fi extrem de ciudate, surprinzătoare sau chiar amuzante.

În spatele aplauzelor și al zâmbetelor aparent naturale, se ascund ritualuri și obiceiuri care ajută vedetele să transforme teama în energie creativă.

Un exemplu clasic vine din lumea muzicii rock. Slash, legendarul chitarist al trupei Guns N’ Roses, recunoaște că înainte de fiecare concert face un ritual simplu, dar bizar pentru un neinițiat: se închide în cabina de la back-stage, își pune căștile și ascultă în buclă aceeași piesă, de preferință de clasic rock, până când tensiunea dispare.

Pentru artiștii de muzică clasică sau operă, emoțiile sunt la fel de intense, dar ritualurile diferă. Tenorul italian Andrea Bocelli obișnuiește să își repete ușor partituri și să își facă exerciții vocale în cabina de machiaj, în timp ce stă cu ochii închiși.

Gestul aparent banal are un efect profund: „Îmi creez un spațiu sigur în care vocea mea se încălzește, iar mintea se liniștește”, mărturisește Bocelli. În plus, el recunoaște că uneori repetă piesa și cu o seară înainte, ca să simtă că spectacolul este deja familiar.

Actorii de teatru au propriile lor metode ciudate de a alunga emoțiile. Cunoscutul actor britanic Benedict Cumberbatch, interpret al rolului principal din „Hamlet”, obișnuiește să facă exerciții fizice intense chiar înainte de a urca pe scenă: genuflexiuni, flotări și alergări scurte pe holurile teatrului.

„Nu doar că îmi crește pulsul și energia, dar frica se transformă în adrenalina necesară pentru rol”, explică actorul. În schimb, actrița americană Viola Davis folosește meditația și respirația controlată pentru a gestiona tensiunea: stă cu ochii închiși, inspiră adânc de câteva ori și își repetă mental replicile, ca un ritual sacru care o ajută să intre în pielea personajului fără să fie copleșită de emoții.

Unii artiști adoptă ritualuri mai neobișnuite. Lady Gaga, recunoscută pentru spectacolele sale pline de energie, poartă deseori un obiect personal pe care îl consideră „talisman”: o brățară sau o pălărie specială, care îi oferă un sentiment de protecție.

„Este ciudat, știu, dar mă ajută să mă conectez cu scena și publicul fără să simt frica”, spune artista.

În același timp, cântăreața Adele se concentrează pe alimentație și hidratare înainte de show: evită zahărul și consumă lichide calde pentru a-și proteja vocea, iar aceste gesturi de rutină îi dau control asupra corpului și emoțiilor.

Un alt comportament frecvent este „vorbitul cu sine”. Artiști ca Ed Sheeran recurg la monologuri scurte înainte de spectacol, rostind cu voce tare sau în gând fraze motivaționale: „Pot să fac asta. Publicul mă așteaptă și mă susține.” Psihologii explică că aceste afirmații ajută la diminuarea stresului și întăresc încrederea de sine, transformând anxietatea într-o stare de alertă constructivă.

Chiar și ritualurile de grup au rolul lor. Trupe precum Coldplay obișnuiesc să se strângă într-un cerc, să își atingă umerii și să rostească câteva cuvinte de încurajare înainte de fiecare concert. Această conexiune fizică și verbală transformă frica individuală într-o energie colectivă, care poate fi folosită creativ pe scenă.

Deși unele obiceiuri pot părea ciudate sau exagerate pentru privitorul de rând, pentru artiști ele reprezintă o metodă esențială de a controla emoțiile și de a oferi o performanță memorabilă.