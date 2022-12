Cum și-a pierdut vederea Andrea Bocelli. Accidentul stupid care l-a scufundat în întuneric

Andrea Bocelli (64 ani) este un artist de calibru mondial și un exemplu că în viață poți depăși orice obstacol. Și-a pierdut vederea în urma unui accident stupid, dar a reușit să meargă mai departe. Nu a uitat însă momentul care l-a lăsat în întuneric și i-a schimbat complet destinul.

Andrea Bocelli s-a născut în 1958 în Lajatico, în Câmpia Toscană. A început să ia lecții de pian la vârsta de şase ani, iar apoi a început că cânte și la flaut și saxofon. În afară de muzică, a mai avut o altă mare pasiune: fotbalul.

Accident cumplit

În anul 1970, când avea 12 ani a fost lovit puternic în cap cu o minge de fotbal și a suferit o hemoragie celebrală în urma căreia și-a pierdut vederea. Ulterior a fost supus mai multor intervenții chirurgicale, dar fără succes.

„În copilărie eram plin de viață și incontrolabil. Îmi plăcea să joc fotbal și, într-o zi, în timpul unui meci, am fost lovit violent cu o minge. Doctorii au încercat să mă vindece, am făcut mai multe operații, au folosit până și lipitori, dar totul a fost în zadar. Din acea zi nu am mai putut vedea”, a povestit Andrea Bocelli, potrivit fanatik.ro.

Faimă mondială

În anul în care și-a pierdut vederea, a câştigat prima competiţie muzicală cu melodia „O Sole Mio”. După ce a terminat liceul, în anul 1980, a început să studieze dreptul la Universitatea din Pisa. Ca să își plătească studiile, cânta seara prin baruri. Nu a profesat însă decât un an ca avocat din oficiu.

Și-a dat seama că locul său este în lumea muzicii. În 1994 Andrea Bocelli a căștigat trofeul Festivalului de la San Remo. A urmat lansarea primului său album care i-a adus cu adevărat faima mondială. Astăzi Andrea Bocelli susține concerte în toată lumea și este unul dintre cei mai iubiți tenori.