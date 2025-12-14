Misterul navei Hjortspring începe să fie elucidat. Noi date despre originea celei mai vechi ambarcațiuni scandinave

Arheologii au făcut progrese semnificative în înțelegerea originii enigmaticii nave Hjortspring, cunoscută pentru vechimea și complexitatea sa. Barca, descoperită pe insula daneză Hjortspring, a captivat cercetătorii datorită tehnicii avansate de construcție, care sugerează un nivel surprinzător de sofisticat pentru perioada preistorică, informează CNN.

Descoperirea navei antice în Scandinavia a deschis o fereastră spre trecut, iar arheologii au început să dezvăluie fragmente din istoria sa fascinantă. La bordul ambarcațiunii, construită din scânduri, cercetătorii au găsit o adevărată comoară de arme: săbii, sulițe, scuturi și alte obiecte de luptă care spun povestea unui atac eșuat asupra insulei daneze Als.

În cele din urmă, apărătorii insulei au scufundat nava într-o mlaștină, unde a rămas ascunsă timp de peste două milenii, până la descoperirea și excavația sa. Rămâneau însă întrebări nerezolvate: cine erau invadatorii și de unde veneau?

Un nou studiu publicat miercuri în revista PLOS One aduce cercetătorii mai aproape de a răspunde acestor enigme. Analizele sugerează că nava ar fi călătorit mult mai departe decât se credea anterior: „Rezultatele noastre oferă un indiciu important despre originile celor care se aflau la bordul acestei nave”, a declarat Mikael Fauvelle, profesor asociat și cercetător la Universitatea Lund din Suedia.

Fauvelle explică că, în epoca bronzului, scandinavii erau nevoiți să navigheze pe distanțe mari pentru a obține cupru și staniu, materiale esențiale pentru fabricarea bronzului, dar care nu existau în regiunea nordică.

Cercetătorii au făcut și o descoperire surprinzătoare: fragmente de gudron de pe barcă păstrează o amprentă umană parțială, posibil lăsată de unul dintre primii navigatori. Potrivit lui Fauvelle, aceasta constituie o legătură directă și rară cu oamenii care au folosit odată această navă antică.

Barca Hjortspring, acum expusă la Muzeul Național al Danemarcei din Copenhaga, avea aproape 20 de metri lungime și putea transporta până la 24 de persoane. Construcția sa, realizată dintr-o scândură de bază legată de două scânduri laterale și cu extensii curbate la fiecare capăt, reprezintă o dovadă impresionantă a abilităților tehnice ale scandinavilor din epoca fierului timpuriu.

„Este cea mai veche ambarcațiune din scânduri păstrată din Europa de Nord și un exemplu de tehnologie navală avansată pentru vremea sa”, afirmă Flemming Kaul, curator și cercetător la Muzeul Național al Danemarcei.

După excavarea ambarcațiunii, la începutul anilor 1920, cercetătorii au încercat să stabilească originea invadatorilor care o foloseau. Abia în 2024, analiza materialelor de etanșare și a frânghiilor neexaminate anterior a oferit primul indiciu major de peste un secol. Studiile recente arată că siliconul folosit nu era produs din materiale locale, precum ulei de in sau grăsime de vacă, ci era un amestec de grăsime animală și smoală de pin.

Având în vedere că Danemarca dispunea de puține păduri de pini, este probabil ca barca să fi fost construită într-o altă regiune, poate de-a lungul coastei Mării Baltice. Această constatare sugerează că războinicii au călătorit pe distanțe mult mai mari și că atacul pe care îl pregăteau a fost probabil organizat și premeditat.

Cercetătorul atrage atenția și asupra importanței conservării artefactelor: „Ceea ce astăzi pare nesemnificativ poate oferi, peste un secol, informații de neprețuit. Sperăm că în viitor vom putea determina cu exactitate originea geografică a acestei nave unice.”

O echipă de cercetători a făcut o serie de descoperiri neașteptate în urma analizării unor fragmente de silicon păstrate în arhiva unui proiect arheologic. Printre acestea, au fost găsite frânghii intacte, o descoperire surprinzătoare ce a permis aplicarea metodei cu radiocarbon, o tehnică care nu era disponibilă la momentul excavației navei.

Rezultatele au confirmat că nava provine din perioada secolelor al IV-lea sau al III-lea î.Hr., susținând astfel estimările anterioare ale cercetătorilor. Un alt indiciu remarcabil a fost amprenta umană găsită pe barcă (foto), o descoperire extrem de rară pentru perioada și regiunea respectivă. După cum a explicat Fauvelle, amprentele sunt foarte puțin frecvente din acea eră, iar celelalte exemple descoperite până acum provin din contexte complet diferite. Astfel, găsirea unei amprente pe o barcă de o importanță atât de mare reprezintă o realizare unică.

Deși aceste noi indicii ar putea contribui la înțelegerea mai profundă a războinicilor din acea perioadă, cercetătorii speră ca investigațiile viitoare să dezvăluie informații suplimentare despre originile navei. Printre metodele de cercetare aflate în derulare se numără scanările cu raze X ale lemnului, care ar putea revela inelele copacilor și, implicit, vârsta acestora. De asemenea, echipa speră să extragă ADN antic din gudroanele găsite pe barcă, o descoperire care ar putea ajuta la identificarea grupurilor care au construit și utilizat nava.

În opinia lui Kaul, cercetarea continuă asupra navei de la Hjortspring este esențială pentru a înțelege mai bine conflictul și strategia militară din epoca fierului timpurii în Europa de Nord. „Este important să continuăm astfel de studii pentru a sublinia rolul crucial pe care istoria maritimă îl joacă în preistoria Scandinaviei de Sud”, a explicat Kaul. „În acele timpuri, controlul Mării Baltice și al rutelor comerciale era la fel de vital ca și în zilele noastre”, a concluzionat cercetătorul.