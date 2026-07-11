Belgia se pregătește să schimbe radical modul în care este finanțată infrastructura sa rutieră. Autoritățile de la Bruxelles au anunțat intenția de a introduce o taxă de drum obligatorie, o măsură care îi va viza în mod direct și pe șoferii străini, inclusiv pe cetățenii români care tranzitează țara. Decizia marchează o premieră pentru statul belgian, unde utilizarea autostrăzilor a fost gratuită până în prezent, conform euronews.

Conform planului guvernamental, noul sistem de taxare va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2027. Din acel moment, toți conducătorii auto vor avea obligația de a-și înregistra vehiculele într-un registru special și de a achita contravaloarea taxei înainte de a circula pe rețeaua de drumuri belgiene. Pentru persoanele aflate doar în tranzit, autoritățile vor pune la dispoziție permise zilnice, o opțiune menită să simplifice formalitățile pentru turiști sau transportatori.

Introducerea acestei măsuri este justificată de necesitatea ca toți utilizatorii drumurilor să participe la costurile de reparații. „Toți cei care utilizează drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea acestora”, a declarat ministrul transporturilor din regiunea sudică Valonia, François Desquesnes.

Deși taxa va fi colectată de la toți șoferii, impactul financiar va fi resimțit diferit de către localnici. Președintele partidului liberal-conservator a explicat că executivul de la Bruxelles are în vedere o strategie de compensare pentru rezidenți. Mai exact, guvernul intenționează să reducă alte impozite auto sau taxe locale pentru cetățenii belgieni, astfel încât efortul lor financiar global să nu crească semnificativ.

Sumele strânse din colectarea acestei noi taxe rutiere vor avea o destinație clară. Toate veniturile generate vor fi direcționate exclusiv către bugetele destinate exploatării, modernizării și întreținerii rețelei naționale de drumuri și autostrăzi, o temă care a aflat pe agenda publică în ultimii ani.

Ideea aplicării unui tarif de utilizare a infrastructurii rutiere nu este nouă în Belgia, fiind un subiect intens dezbătut pe scena politică timp de mai mulți ani. Totuși, gratuitatea autostrăzilor a rămas valabilă până la acest nou consens politic.

Pentru ca proiectul să devină realitate de la jumătatea anului 2027, inițiativa mai trebuie să parcurgă câteva etape administrative obligatorii. Următorul pas este acela ca taxa de drum propusă să primească aprobarea din partea tuturor regiunilor componente ale Belgiei, dar și din partea autorităților europene, pentru a se asigura că respectă legislația comunitară privind non-discriminarea în funcție de naționalitate.