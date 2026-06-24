Se schimbă regulile pentru Jocurile Olimpice 2036. Cum va fi aleasă gazda

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat miercuri că orașul sau țara care va organiza Jocurile Olimpice de vară din 2036 va fi desemnată la mijlocul anului 2029, printr-o procedură modificată față de cea utilizată pentru edițiile recente. Noua metodă de selecție a fost prezentată în cadrul celei de-a 146-a Sesiuni a CIO, desfășurată la Lausanne.

Anunțul a fost făcut de Kolinda Grabar-Kitarovic, responsabilă în cadrul Comitetului Internațional Olimpic.

Potrivit acesteia, organizația olimpică revine la un proces structurat în trei etape, care va începe cu discuții confidențiale cu statele interesate și se va încheia cu alegerea uneia sau mai multor „gazde preferate”, înaintea votului final.

Noua procedură modifică sistemul utilizat pentru atribuirea Jocurilor Olimpice din 2030, 2032 și 2034.

Reforma a fost prezentată în fața celor aproximativ o sută de membri ai CIO reuniți la Lausanne pentru cea de-a 146-a Sesiune a organizației.

Printre proiectele promovate de noua președintă a CIO, Kirsty Coventry, aceasta este una dintre cele mai importante modificări prezentate până acum.

Sistemul utilizat pentru atribuirea Jocurilor Olimpice din 2030, 2032 și 2034 a permis desemnarea gazdelor cu intervale diferite de timp înaintea desfășurării competițiilor. Astfel, cele trei ediții au fost atribuite cu șase, unsprezece și, respectiv, zece ani înainte de organizare.

Potrivit CIO, această situație a fost posibilă datorită unei proceduri flexibile și în mare parte confidențiale, în care sesiunea organizației intervenea doar în etapa finală pentru validarea deciziei luate de Comitetul Executiv.

Conform noii proceduri, etapa inițială va consta într-un „dialog continuu” cu potențialii candidați, desfășurat cu ușile închise.

Ulterior, din martie 2027, va începe un „dialog strategic” cu o listă restrânsă de candidați selectați pentru o evaluare mai aprofundată.

Aceștia vor fi analizați în detaliu și vor primi vizite din partea comisiei însărcinate cu desemnarea viitoarei gazde.

La finalul anului 2028, Comitetul Executiv al CIO va selecta una sau mai multe „gazde preferate”, care vor trebui să prezinte garanții suplimentare și să își completeze documentațiile de candidatură.

Votul final privind atribuirea Jocurilor Olimpice de vară din 2036 va avea loc la mijlocul anului 2029 și se va baza pe un raport complet întocmit de comisia responsabilă cu evaluarea candidaturilor. Noua procedură ar putea readuce situația în care membrii CIO votează între mai mulți candidați rămași în cursă.

O astfel de competiție finală nu a mai avut loc din 2019, când Milano-Cortina a fost desemnată gazda Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce candidatura italiană a fost preferată în fața orașului Stockholm.

Prin modificările anunțate miercuri, Comitetul Internațional Olimpic urmărește să stabilească un calendar clar și etape distincte pentru procesul de desemnare a viitoarelor gazde ale Jocurilor Olimpice.