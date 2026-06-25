Valurile extreme de căldură care afectează tot mai multe regiuni ale planetei reprezintă o amenințare majoră și extrem de periculoasă pentru sănătatea publică. Directorul general al OMS a atras atenția asupra efectelor devastatoare ale temperaturilor ridicate, subliniind că decesele cauzate de caniculă au ajuns la cifre alarmante la nivel global, conform DPA.

Conform datelor oficiale prezentate de oficialul de la Geneva, aproximativ o jumătate de milion de persoane își pierd viața în fiecare an din motive medicale asociate cu expunerea la temperaturi excesive.

Situația devine tot mai critică pe măsură ce recordurile termice sunt doborâte unul după altul în diverse colțuri ale lumii. Într-o declarație recentă, conducerea OMS a plasat canicula în topul vulnerabilităților majore cu care omenirea se confruntă în prezent din cauza transformărilor prin care trece mediul înconjurător.

„Căldura este una dintre cele mai grave şi în rapidă creştere ameninţări la adresa sănătăţii şi siguranţei reprezentate de schimbările climatice”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la o conferinţă de presă de la Geneva.

Dincolo de statisticile îngrijorătoare, oficialii din domeniul sănătății consideră că societatea are instrumentele necesare pentru a diminua acest impact tragic. Monitorizarea atentă și intervenția rapidă pot face diferența dintre viață și moarte în perioadele de caniculă severă.

Aproximativ 500.000 de oameni mor în fiecare an la nivel mondial din cauze legate de căldură, a spus Tedros, adăugând că multe dintre aceste decese ar putea fi prevenite.

Pentru a contracara eficient această criză sanitară, strategiile naționale și locale de protecție trebuie să fie direcționate către segmentele de populație care nu se pot apăra singure în fața temperaturilor extreme sau care sunt expuse direct prin natura activităților zilnice.

Potrivit directorului OMS, măsurile de protecţie ar trebui să se concentreze asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, cele cu afecţiuni preexistente, femeile însărcinate şi copiii, precum şi lucrătorii şi populaţiile dezavantajate social.

Evoluția climatică din ultimele două decenii arată o dinamică clară a riscurilor la adresa vieții. Chiar dacă în trecut temperaturile scăzute reprezentau principalul pericol sezonier, balanța începe să se încline într-un mod îngrijorător din cauza încălzirii globale.

Tedros a citat un studiu ştiinţific care examinează temperaturile globale şi mortalitatea între 2000 şi 2019. Deşi studiul a constatat că decesele legate de frig au depăşit semnificativ numărul deceselor legate de căldură în acea perioadă, acesta a arătat, de asemenea, că mortalitatea legată de frig a scăzut, în timp ce mortalitatea legată de căldură este în creştere.