Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Reacții ciudate la Planul lui Trump Planul de pace promovat de președintele Donald Trump pentru a încheia războiul din Ucraina a stârnit o undă de șoc la Kiev și în capitalele europene. Termenul-limită impus Ucrainei pentru a accepta propunerea – chiar de Ziua Recunoștinței – a fost perceput ca o presiune abruptă asupra conducerii ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația ca pe o alegere între „pierderea demnității” și riscul de a antagoniza un aliat esențial, în timp ce liderii europeni, reuniți la summitul G20, și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina. În Europa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat că nicio soluție nu trebuie să vulnerabilizeze militar Ucraina și că „pacea” nu trebuie să pună bazele unui conflict viitor.

În același timp, Trump a transmis că propunerea nu este finală, dar a insistat ca Zelenski să o trateze cu seriozitate: „Dacă nu-i place, ar trebui să continue să lupte”, a declarat el. Criticile s-au înmulțit. Diplomați europeni au reacționat puternic, un oficial de la Kiev comparând situația cu „o lume care se prăbușește în timp real”.

Foști și actuali oficiali americani au condamnat planul, avertizând că ar submina securitatea Ucrainei și interesele SUA. Bridget Brink, fost ambasador la Kiev, a comparat concesiile propuse cu politica de conciliere față de regimul nazist înainte de 1938.