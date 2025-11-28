HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Comentează știrea
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Reacții ciudate la Planul lui Trump Planul de pace promovat de președintele Donald Trump pentru a încheia războiul din Ucraina a stârnit o undă de șoc la Kiev și în capitalele europene. Termenul-limită impus Ucrainei pentru a accepta propunerea – chiar de Ziua Recunoștinței – a fost perceput ca o presiune abruptă asupra conducerii ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația ca pe o alegere între „pierderea demnității” și riscul de a antagoniza un aliat esențial, în timp ce liderii europeni, reuniți la summitul G20, și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina. În Europa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat că nicio soluție nu trebuie să vulnerabilizeze militar Ucraina și că „pacea” nu trebuie să pună bazele unui conflict viitor.

În același timp, Trump a transmis că propunerea nu este finală, dar a insistat ca Zelenski să o trateze cu seriozitate: „Dacă nu-i place, ar trebui să continue să lupte”, a declarat el. Criticile s-au înmulțit. Diplomați europeni au reacționat puternic, un oficial de la Kiev comparând situația cu „o lume care se prăbușește în timp real”.

Foști și actuali oficiali americani au condamnat planul, avertizând că ar submina securitatea Ucrainei și interesele SUA. Bridget Brink, fost ambasador la Kiev, a comparat concesiile propuse cu politica de conciliere față de regimul nazist înainte de 1938.

Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
23:46 - Un influencer de fitness a murit în timpul unei provocări extreme de îngrășare
23:38 - Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai, acuzată de răpirea copiilor
23:31 - Orbán, surprins din nou la Kremlin. Liderii UE explodează: A mers fără mandat
23:22 - Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost ne...
23:15 - Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale