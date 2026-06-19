Mădălin-Cristian Vasilcoiu, fost secretar general al Ministerului Muncii și administrator special al Uzinei Mecanice București (UMB), a anunțat că a fost înlăturat din funcție printr-un ordin semnat de ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău.

Acesta a legat decizia de pozițiile exprimate în legătură cu finanțarea companiei și a industriei naționale de apărare.

„Uzina Mecanică București produce Piranha 5, evident în România. UMB trebuia să primească aproape 1 miliard de euro din SAFE, dar nu a mai primit niciun leu! Și fiindcă am îndrăznit să contest vehement acest aspect, până la cel mai înalt nivel, am fost înlocuit din funcția de administrator special al UMB! Până la urmă nu e vorba despre mine, ci despre cum se distruge industria națională de apărare! P.S.: câtă vreme am fost administrator special UMB a avut profit operațional!”, a fost mesajul său.

Pe Facebook, Cristian Vasilcoiu a publicat și decizia semnată de ministrul Irineu Darău.

„ORDIN Art. 1. Începând cu data prezentului ordin, se revocă din calitatea de administrator special în perioada de privatizare la societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., domnul Mădălin-Cristian VASILCOIU. Art. 2. Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”, se arată în documentul semnat de Irineu Darău, ministrul Economiei.

Uzina Mecanică București este una dintre companiile strategice din industria națională de apărare.

La finalul lunii aprilie, Cristian Vasilcoiu și-a anunțat demisia din funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, invocând schimbarea componenței Guvernului României.

„Vă anunț pe această cale că îmi înaintez demisia, dată fiind schimbarea componenței Guvernului României”, a transmis Cristian Vasilcoiu.

În luna mai, Irineu Darău informa că Guvernul a aprobat o serie de schimbări legislative destinate consolidării mecanismelor prin care statul poate apăra activele strategice ale industriei naționale de apărare.

„Nu mai putem rata oportunităţi mari de investiţii. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere şi inerţie, capacităţi strategice esenţiale. De acum le protejează, le reconstruieşte şi le transformă în forţă reală de securitate şi dezvoltare economică. La iniţiativa Ministerului Economiei, Guvernul a îmbunătăţit regulile şi cadrul legislativ astfel încât statul să îşi poată proteja mai rapid şi mai eficient interesele de securitate şi capacităţile strategice din industria de apărare - fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.