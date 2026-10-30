Conducerea uneia dintre cele mai importante companii farmaceutice din România trece prin modificări majore. Directorul general al Antibiotice Iași, Ioan Nani, a solicitat oficial încetarea mandatului său începând cu data de 4 decembrie, punând capăt unei perioade de aproape 30 de ani în fruntea producătorului de medicamente generice. Decizia a fost consemnată oficial de către conducerea societății în cadrul unei ședințe recente, conform news.ro.

Anunțul referitor la retragerea din funcție a fost transmis către acționari și piața de capital prin intermediul unui comunicat oficial transmis Bursei de Valori București.

”Antibiotice S.A. informează acţionarii şi investitorii că, la solicitarea domnului Ioan Nani, Director General, contractul de mandat al acestuia încetează la dată de 04 decembrie 2026. Consiliul de Administraţie a luat act de solicitare în şedinţa desfăşurată în 29 octombrie 2026”, arată compania, într-o informare transmisă Bursei de Valori Bucureşti.

Sub managementul lui Ioan Nani, producătorul din Iași s-a dezvoltat semnificativ, extinzându-și activitatea comercială pe piețe internaționale de pe mai multe continente și ajungând lider global pe un segment important din industria farmaceutică.

”După o viaţă profesională închinată aproape în întregime companiei, dorinţa de a petrece mai mult timp alături de familie şi de cei apropiaţi este cât se poate de firească. Sub conducerea să, Antibiotice a devenit unul dintre cei mai importanţi producători de medicamente generice din România, cu un portofoliu care acoperă produse farmaceutice cu prescripţie medicală RX şi non rx (OTC, suplimente alimentare, dispozitive medicale), cu produse exportate în 70 de ţări şi cu o poziţie de lider mondial în producţia substanţei active nistatina”, se mai arată în informare.

Până la data stabilită pentru încheierea mandatului, activitatea administrativă va continua fără întreruperi, iar echipa de conducere actuală va gestiona proiectele aflate în derulare și parteneriatele strategice.

”Activitatea companiei continuă conform Planului de Administrare aprobat de acţionari. Echipa executivă coordonată de domnia să va asigura continuitatea operaţiunilor curente, a relaţiilor cu partenerii din ţară şi de pe pieţele externe, precum şi a proiectelor de investiţîi în derulare”, mai transmite compania.

După data de 4 decembrie, Consiliul de Administrație va numi un director interimar și va demara procedurile legale necesare pentru selecția noii conduceri executive, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011). În paralel, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată pentru desemnarea unui administrator provizoriu și inițierea selecției unui administrator definitiv.

În ciuda acestor schimbări de la nivelul conducerii, direcția strategică a producătorului din Iași rămâne fermă. ”Obiectivele strategice rămân neschimbate: dezvoltarea sustenabilă a afacerii, consolidarea poziţiei pe piaţă internă, extinderea prezenţei internaţionale şi protejarea intereselor pe termen lung ale acţionarilor”, a mai transmis Antibiotice Iaşi.