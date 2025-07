Social Scene șocante la „Beach, Please!”. Copil rănit după ce a fost pus să sară de pe scenă







Un băiat de 15 ani care a participat la festivalul Beach, Please!, organizat de vloggerul Selly, a ajuns la terapie intensivă. Incidentul a avut loc după ce artistul american Destroy Lonely l-a încurajat să sară de pe scenă în mulțime.

Un tânăr, forțat să sară de pe scenă

Nicolas, în vârstă de 15 ani, a participat la festivalul Beach, Please! cu acordul mamei sale. În mijlocul mulțimii, și-a deschis telefonul și i-a scris artistului că dorește să urce pe scenă alături de el, fluturându-l. Rapperul american i-a acceptat dorința și, după ce au cântat și dansat împreună aproximativ un minut, l-a încurajat să se arunce în mulțime.

Tânărul a ezitat inițial să sară, considerând că distanța era prea mare. Totuși, a fost forțat să sară de la o înălțime de trei metri și a căzut direct pe gardul metalic care separa fanii de scenă.

„Când am căzut am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a spus băiatul, pentru Observator.

Băiatul a ajuns la terapie intensivă

Nicolas a declarat că s-a simțit forțat de Destroy Lonely să sară în mulțime. Deși s-a dat înapoi și i-a spus că nu vrea să sară, artistul l-a prins de hanorac și l-a împins.

„M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut am crezut că mor”, a continuat tânărul.

Rapperul a continuat concertul, iar publicul a continuat să se distreze. La final, cântărețul a distrus câteva ecrane LED de pe scena principală și a plecat, fără să știe că tânărul pe care l-a împins suferă acum de o contuzie pulmonară, o leziune la ficat și la unul dintre rinichi. Nicolas este internat în terapie intensivă la spitalul județean din Constanța.

Selly a anunțat că va lua măsuri

Selly, organizatorul festivalului Beach, Please!, a anunțat că va lua măsuri drastice pentru a preveni astfel de incidente. El a decis să interzică accesul fanilor pe scenă și condamnă ferm gestul cântărețului, afirmând că nu va mai colabora cu acesta.

„Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui sî aibă un alt comportant. Nu dorim să mai colaborăm vreodată cu acest artist. Chiar dacă are o bază mare de fani care îi apreciază muzica, pentru noi siguranța fiecărui participant este mai importantă decât orice headliner”, a spus vloggerul.