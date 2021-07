Exclusiv EvZ. Andrei Șelaru, mult mai cunoscut sub numele de Selly, s-a născut în data de 28 februarie 2001 în capitala Băniei, Craiova, mama sa fiind profesoară, iar tatăl său, lucra în domeniul forestier ca inginer silvic. Selly a fost pasionat de mic de tot ceea ce înseamnă mass-media, era fascinat de posibilitatea de a schimba perspectiva sau unghiului din care priveai un personaj la TV.

Selly, ca milioane de copii din zilele noastre și-a petrecut o mare parte din timp în fața computerului, pentru că i se părea că ceea ce găsește pe Youtube sau Google este mult mai interesant decât ceea ce vede în curtea blocului. A debutat pe YouTube în 2012, cu un videoclip și de atunci și-a făcut o meserie din asta. Cea mai mare creștere a avut-o în 2018, ajungând la câteva milioane de urmăritori. Astăzi are 3,2 milioane de abonați pe You Tube.

Selly era conștient de responsabilitatea care-i revine: „E un achievement important pentru mine. Nu credeam ca o sa se intample atat de repede, anul acesta am avut o crestere record in abonati si vizualizari pentru ca am fost, cred eu, consistent si am reusit sa gasesc puncte comune intre ce vreau eu sa fac si ce vrea publicul sa vada. Pozitia de lider de clasament vine si cu o responsabilitate mai mare fata de abonati si de comunitatea YouTube romaneasca. Imi propun sa mentin calitatea continutului si sa devin mai bun la ce fac. Publicul se maturizeaza cu timpul si eu ma maturizez odata cu el. Meseria de YouTuber e foarte interesanta si in fiecare zi ai ceva nou de invatat”, spunea Selly în 2018.

Firma lui Selly a explodat în 2020

S-a vorbit despre milioanele de euro pe care le face vloggerul, dar se pare că nu este așa. Pare că vorbim despre o strtategie de imagine abilă, care l-au propulsat în topul celor mai cunoscuți și bogați vloggeri. Datele financiare nu arată deloc că vorbim despre un milionar în euro, ci în lei.

Potrivit datelor prezentate de Confidas, firma sa Selly Media Network SRL, în care este unic acționar a avut în 2019 o cifră de afaceri modestă, de 37.000 de euro, cu un profit asemănător, de 31.000 de euro. Avea active de 65.000 de euro, dar și datorii de 71.000 de euro. Active de 100.000 de euro, ceea ce poate însemna o mașină mai bengoasă, sau un studiou de înregistrări bine utilat. Repetăm, situația este din 2019.

În 2020, anul pandemiei, cifrele au explodat cu peste 500 la sută. Se pare că i-a priit izolarea, oamenii s-au uitat mai mult la el, așa că au început să se rotească zerourile! Cifra de afaceri a sărit la 250.000 de euro, iar profitul net a depășit 190.000 de euro.

Ceea ce nu este deloc puțin, mai ales dacă ne uităm că un ditamai generalul în rezervă din SRI, Florian Coldea, a scos doar 60.000 de euro profit în același an. Vezi și EXCLUSIV. “Generalul Negru“ – Florian Coldea a dat lovitura! Profit fabulos dintr-o firmă de consultanță

Activele firmei lui Selly au crescut la 300.000, iar numărul de angajați s-a dublat: de la unul în 2019, s-au făcut doi în 2020, ceea ce înseamnă că pe lângă el a mai angajat pe cineva.

Controverse în pandemie: chef cu lăutari la izolare

EvZ în februarie 2021: ”Selly petrecere în stil mare, la 20 de ani. A dat bairam cu șampanie scumpă, Moët & Chandon și cu manelistul Tzancă Uraganul. Era și normal, căci o dată în viață împlinește omul 20 de ani. Pentru petrecerea de aniversare, Selly a închiriat o vilă, departe de agitația din Capitală.

A fost mega petrecere, cu invitați aleși pe sprânceană, cu manele, băutură scumpă și tot ce trebuie. Cheful a durat ore în șir, până dimineață. Asta dacă ne luăm după fotografiile și videoclipurile care au fost postate pe rețelele sociale.”

Iată cum comenta cu Robert Turcescu pe EvZ Play: