Scandal uriaș în jurul unui fost ministru. Ancheta indică folosirea banilor publici în scop personal

O ancheta internă a Departamentului Muncii din SUA arată că Lori Chavez-DeRemer, fost secretar al Muncii și membră a cabinetului lui Donald Trump, ar fi consumat alcool la serviciu, ar fi folosit fonduri publice pentru cheltuieli personale și le-ar fi cerut unor angajați să îndeplinească sarcini private în numele ei. Chavez-DeRemer a fost destituită de președintele american în aprilie. Potrivit informațiilor relatate vineri de CNN și The Washington Post, ancheta internă arată că Lori Chavez-DeRemer ar fi acceptat cadouri scumpe fără să le declare în mod corespunzător.

Fostul secretar al Muncii ar fi folosit, de asemenea, bani publici pentru călătorii personale.

Anchetatorii au identificat și o relație considerată nepotrivită cu un angajat din echipa sa de securitate.

Chavez-DeRemer, singura hispanică din cabinetul lui Trump, a preluat funcția la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului.

Ea a părăsit funcția la 20 aprilie, după puțin peste un an de mandat, în contextul unei anchete desfășurate de Biroul Inspectorului General al Departamentului Muncii, pornită în urma unei plângeri interne.

Ancheta a concluzionat că Lori Chavez-DeRemer ar fi creat un mediu de lucru "toxic, intimidant şi umilitor" în cadrul Departamentului Muncii.

Totodată, anchetatorii au identificat un "model recurent" de deplasări private care ar fi fost prezentate drept parte a programului său oficial.

Unul dintre episoadele menționate în anchetă vizează o asistentă căreia Chavez-DeRemer i-ar fi cerut să folosească un vehicul oficial pentru a merge la domiciliul său.

Aceasta ar fi trebuit "să-i întindă rufele la uscat, să-i cureţe şi să-i organizeze rochiile, pantofii şi genţile".

Ancheta mai arată că Lori Chavez-DeRemer ar fi consumat frecvent alcool în timpul zilei de lucru. Potrivit documentului, fostul secretar le-ar fi cerut unor membri ai personalului să îi cumpere băuturile alcoolice.

În dosar apar și informații despre soțul său, Shawn DeRemer.

Acesta s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală și, potrivit The New York Times, i-a fost interzis accesul în sediul agenției.

Ancheta penală împotriva sa a fost însă abandonată.

După plecarea lui Lori Chavez-DeRemer din funcția de secretar al Muncii, Keith Sonderling a fost numit secretar interimar.

Schimbarea a venit în contextul anchetei interne care a vizat modul în care Chavez-DeRemer și-ar fi exercitat funcția și ar fi folosit resursele instituției.