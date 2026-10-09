Republica Moldova. Șase ingineri ai trupei rock rusești Bi-2 au primit cetățenia Republicii Moldova. Formația este cunoscută pentru poziția sa publică împotriva războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Decretul privind acordarea cetățeniei a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina oficială a Președinției. Trupa a mulțumit Republicii Moldova pentru decizie și a transmis un mesaj despre libertate și apropierea dintre formație și țara noastră.

Potrivit decretului prezidențial, cetățenia Republicii Moldova a fost acordată lui Sergey Bolshakov, Anastasia Kirikova, Dmitry Kudryavtsev, Egor Kudryavtsev, Sergey Skvortsov și Vladimir Zverev.

Cinci dintre cei șase sunt născuți în Federația Rusă, iar unul în Republica Kârgâză. Aceștia sunt ingineri ai formației și fac parte din echipa care contribuie la realizarea concertelor Bi-2.

Într-o postare pe Facebook, membrii trupei au mulțumit Republicii Moldova pentru cetățenia acordată colegilor lor. Formația a subliniat importanța acestora pentru activitatea sa și i-a descris drept oameni „fără de care sunetul Bi-2 ar fi de neimaginat”.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, formația a vorbit și despre relația cu Republica Moldova. Membrii trupei au făcut o paralelă între alegerea libertății și valorile pe care spun că le împărtășesc.

„Republica Moldova este o țară care, la fel ca trupa noastră, a ales libertatea. Acest lucru ne este apropiat atât în viață, cât și în muzică. În plus, moldovenii sunt oameni calzi și generoși. Vii aici ca oaspete și pleci ca unul de-al lor”, a transmis formația.

Mesajul vine în contextul poziției publice a trupei împotriva războiului declanșat de Rusia în Ucraina. După începerea invaziei, membrii Bi-2 au criticat războiul și au părăsit Rusia.

Mai mulți membri ai formației Bi-2, manageri și membri ai familiilor acestora au primit cetățenia Republicii Moldova și în anii precedenți.

În mai 2024, președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane asociate trupei au devenit cetățeni moldoveni. Printre beneficiari s-a numărat basistul Maxim Andriușcenko.

La 31 decembrie 2025, șefa statului a semnat un alt decret privind acordarea cetățeniei pentru opt persoane originare din Rusia. Printre acestea se aflau și angajați ai formației Bi-2.

Formația Bi-2 a fost fondată în 1988, în Belarus. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai cunoscute trupe rock de limbă rusă. Bi-2 este una dintre cele mai cunoscute trupe rock din Rusia, care s-a opus deschis războiului în Ucraina. În mai 2023, ministerul rus al Justiției l-a inclus pe Egor Bortnik, solistul trupei Bi-2, în registrul „agenților străini”. Kremlinul declara că Bortnik a fost recunoscut drept „agent străin” după ce „s-a opus unei operațiuni militare speciale în Ucraina, a vorbit negativ despre Federația Rusă, cetățenii săi și autoritățile statului”.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, membrii formației au criticat public războiul și au părăsit Rusia. Poziția lor a atras atenția autorităților ruse.