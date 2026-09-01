Pentru mulți șoferi români C+E, cel mai mare risc nu este drumul în sine, ci incertitudinea legată de condițiile care le-au fost promise. Plățile întârziate, salariile mai mici decât cele convenite, condițiile neclare și comunicarea deficitară pot deveni rapid o sursă de stres. Pe măsură ce agenția lituaniană de recrutare DasWork își extinde activitatea în România, șoferii locali vorbesc despre lucrurile care contează cel mai mult pentru ei atunci când își aleg un angajator.

Munca de șofer de camion pe distanțe lungi poate veni cu numeroase provocări, iar incertitudinea privind condițiile de angajare este una dintre acestea. Șoferii spun adesea că ceea ce se discută în timpul recrutării nu corespunde întotdeauna cu ceea ce întâlnesc ulterior.

În unele cazuri, șoferilor li se oferă un anumit salariu, însă în ziua plății primesc mai puțin decât suma convenită. De asemenea, plățile pot întârzia, ceea ce creează incertitudine financiară și afectează încrederea în angajator.

Șoferii povestesc și despre situații în care primesc oferte de la agenții pentru a lucra în Germania, dar, odată ajunși acolo, realitatea este diferită de ceea ce s-a stabilit inițial. Salariul, programul de lucru sau alte condiții pot să nu corespundă celor promise. În unele situații, șoferilor li se cere chiar să înceapă munca fără un contract de muncă semnat.

Astfel de experiențe îi fac pe șoferi mai precauți atunci când își aleg un angajator. Pentru mulți dintre ei, condițiile clare, plata la timp și comunicarea sinceră sunt la fel de importante precum salariul, mai ales atunci când pleacă în străinătate pentru a lucra.

Pentru șoferii care petrec săptămâni întregi departe de casă, relația cu angajatorul poate avea un impact major asupra experienței lor în străinătate. Comunicarea clară, respectul reciproc și siguranța că pot primi sprijin atunci când au nevoie devin deosebit de importante.

Pentru șoferul român Nicușor-Andrei, comunicarea adecvată a fost una dintre principalele preocupări înainte de a se alătura DasWork.

„Înainte să mă alătur DasWork, principalele dificultăți cu care mă confruntam erau comunicarea și turele de noapte. Acum, cu DasWork, totul merge foarte bine. Există o comunicare bună și primesc sprijin din partea colegilor mei din București”, spune acesta.

Pentru el, respectul reciproc reprezintă o parte importantă a relației dintre șofer și angajator.

„Atunci când aleg un angajator, vreau să fiu respectat, așa cum și eu îi respect pe ceilalți. Exact așa mă simt alături de colegii mei de la DasWork”, spune Nicușor-Andrei.

Un alt șofer român, Ilie, evidențiază o preocupare esențială: plata salariului la timp.

„La început, eram sincer curios cum va fi colaborarea cu DasWork, iar acum am o părere foarte bună. Sunt foarte serioși în ceea ce privește plățile”, spune acesta.

Deși aceste așteptări pot părea firești, pentru șoferii care petrec perioade lungi lucrând în străinătate, comunicarea clară, plata la timp și existența unei persoane pe care o pot contacta atunci când apar probleme pot face o diferență semnificativă.

Nicușor-Andrei spune, de asemenea, că posibilitatea de a apela la echipa locală din București i-a fost de ajutor.

„Este un mediu de lucru plăcut, salariile sunt plătite la timp, iar sprijinul echipei din București este întotdeauna disponibil”, adaugă acesta.

El apreciază și faptul că sunt rambursate cheltuielile de transport către și de la locul de muncă.

Ambii șoferi spun că ar recomanda DasWork și altor șoferi care iau în considerare posibilitatea de a lucra în străinătate.

Compania lituaniană de recrutare DasWork își extinde activitatea în România, concentrându-se pe recrutarea șoferilor profesioniști C+E.

Potrivit Directorului General DasWork, profesioniștii care petrec săptămâni întregi pe drum merită o remunerație corectă, care să reflecte responsabilitatea pe care o presupune munca lor.

„Respectul față de șoferi începe cu o remunerație corectă și transparență. Credem că fiecare profesionist merită să știe exact pentru ce muncește și să fie recompensat în funcție de experiența, dedicarea și contribuția sa”, spune Aldas Mikelenas, Director General DasWork.

În prezent, DasWork oferă șoferilor C+E contracte de muncă lituaniene și o remunerație totală netă lunară de până la 4.030 €, incluzând salariul de bază, diurnele și alte plăți aplicabile, în funcție de perioada lucrată.

„Pentru noi, plata salariilor la timp și menținerea unei comunicări transparente sunt principii fundamentale, nu beneficii suplimentare”, spune A. Mikelenas.

Compania oferă rambursarea costurilor de transport aferente începerii și încheierii unei rotații de lucru și precizează că nu aplică deduceri suplimentare din remunerația convenită. Până în prezent, DasWork a primit peste 400 de recomandări pozitive din partea șoferilor.

La DasWork, șoferii sunt angajați în baza unor contracte de muncă lituaniene, în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

DasWork explică faptul că vechimea în muncă și contribuțiile la pensie ale șoferilor sunt acumulate în Lituania. La pensionare, România și Lituania vor plăti fiecare partea corespunzătoare a pensiei, în funcție de perioadele lucrate și contribuțiile realizate în fiecare țară.

Șoferii români vor continua, de asemenea, să aibă acces la sistemul public de sănătate din România. La fel ca în cazul angajării în orice alt stat al Uniunii Europene, angajații trebuie să depună formularul S1 și informațiile necesare la autoritățile române pentru înregistrarea accesului la serviciile publice de sănătate.

Compania afirmă că se concentrează pe colaborări pe termen lung, respectarea condițiilor convenite și menținerea unui proces de recrutare transparent.

„Ceea ce diferențiază DasWork în România este combinația dintre salariile competitive și nivelul de sprijin pe care îl oferim șoferilor noștri. Salariile noastre sunt competitive în comparație cu veniturile obișnuite de pe piața din România, însă nu este vorba doar despre salariu. Oferim și avansuri săptămânale și sprijin pentru transportul către și de la locul de muncă”, precizează Andrei-Florin Niță, Director General DasWork România.

Biroul DasWork din București le oferă șoferilor români un punct local de contact pe tot parcursul procesului de recrutare și angajare.

Candidații pot discuta direct cu reprezentanții DasWork despre contractele de muncă, salarii, programe, organizarea transportului și alte aspecte practice înainte de începerea activității.

„Încercăm să menținem o comunicare deschisă și transparentă cu șoferii încă de la prima conversație, asigurându-ne că înțeleg clar locul de muncă, contractul și condițiile de lucru înainte de a lua o decizie”, explică A. F. Niță.

DasWork și-a deschis biroul din București în 2024 și recrutează în prezent șoferi români C+E pentru rute internaționale. Compania intenționează să continue extinderea activităților de recrutare și a serviciilor locale de sprijin din România.