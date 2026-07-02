Șaisprezece copii din aceeași familie au fost salvați de autoritățile americane dintr-o locuință aflată într-o zonă rurală din statul Ohio, unde trăiau în condiții extrem de greu de imaginat. Potrivit anchetatorilor, cei mici ar fi fost ținuți aproape patru ani într-o singură încăpere, fără îngrijirea necesară și în condiții insalubre, arată EFE.

Intervenția a avut loc în localitatea Hamden, situată în sud-estul statului Ohio, în urma unei anchete privind suspiciuni de abuz și neglijență asupra copiilor.

Părinții, Gary Siders Jr. și Elizabeth Siders, precum și bunicii, Gary Siders Sr. și Christina Siders, au fost arestați. Procurorii i-au inculpat pentru 17 capete de acuzare privind punerea în pericol a copiilor.

Copiii au vârste cuprinse între un an și 18 ani. Potrivit autorităților, unii dintre ei nu învățaseră să vorbească și nici măcar nu își puteau spune numele. Mai mulți au fost transportați la spital, iar starea lor este gravă.

Procurorul general din Ohio, Andy Wilson, a declarat că situația descoperită de anchetatori era una fără precedent.

„A fost ceva de neconceput. Având în vedere dovezile, dacă am fi aşteptat încă 24 de ore, exista o probabilitate foarte mare să avem de-a face cu unul sau mai multe decese”, a declarat acesta într-o conferință de presă, preluată de NBC.

Oficialul a spus că locuința în care trăiau copiii semăna mai degrabă cu una din lumea a treia decât cu un cămin în care cresc minori.

Potrivit șerifului comitatului Vinton, Ryan Cain, cei mai mulți dintre copii au fost ținuți într-un spațiu de aproximativ patru metri pe patru metri, unde și-au petrecut cea mai mare parte a ultimilor patru ani.

„Majoritatea vitelor noastre sunt ţinute în condiţii mai bune decât aceşti copii. Prezenţa bacteriilor şi excrementelor era ridicată; a fost pur şi simplu o scenă dezgustătoare”, a afirmat șeriful.

Anchetatorii au stabilit că familia Siders s-a mutat în mai multe comitate din Ohio începând cu anul 2008. În tot acest timp, autoritățile susțin că membrii familiei au evitat, în mare parte, să existe documente medicale sau administrative referitoare la copii, ceea ce a făcut ca situația lor să rămână necunoscută pentru o perioadă îndelungată.