Relațiile diplomatice dintre Italia și Rusia înregistrează un nou moment tensionat, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a intervenit public pe Telegram, conform AFP.

Într-o postare recentă distribuită pe Telegram, reprezentanta diplomatiei ruse a făcut trimitere la un interviu acordat de artistul Al Bano editurii Sandro Teti, material publicat pe platforma YouTube pe 21 octombrie. Prin intermediul acestei intervenții, Zaharova i-a sugerat premierului italian Giorgia Meloni să ia în considerare mesajul transmis de îndrăgitul interpret.

„Celebrul şi îndrăgitul cântăreţ italian Al Bano, foarte cunoscut şi iubit în ţara noastră, i-a adresat un apel public, foarte sincer şi emoţionant, prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni”, afirmă Zaharova.

Reprezentanta Ministerului Rus de Externe a pus accent pe declarațiile artistului, susținând că mesajul acestuia reflectă o dorință de restabilire a legăturilor dintre cele două națiuni. În viziunea părții ruse, apelul transmis de cântăreț vizează reevaluarea politicilor de sancțiuni adoptate la nivel european și identificarea unor soluții diplomatice pentru conflictul din Ucraina.

„Subliniind legăturile istorice şi culturale profunde dintre ţările noastre, acesta i-a cerut cu multă emoţie prim-ministrului italian să înceteze impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, să redeschidă porţile Italiei pentru Rusia şi să înceapă, în sfârşit, să lucreze concret pentru obţinerea unei păci durabile în Ucraina. Dar oare vocea sa va fi auzită la Roma? Judecând după evenimentele recente, autorităţile italiene par să aibă dificultăţi serioase în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”, continuă postarea Mariei Zaharova.

Comentariile Mariei Zaharova au continuat într-un ton critic și ironic la adresa modul în care guvernul de la Roma gestionează opiniile divergente și mișcările de protest din țară. Purtătoarea de cuvânt a adus în discuție reacția autorităților italiene față de nemulțumirile sociale exprimate recent pe plan intern.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetăţenii italieni îşi exprimă nemulţumirea: se suspectează o influenţă străină”, observă ea, întrebându-se ironic dacă „următoarea ţintă a anchetelor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”.

În cadrul interviului menționat, Al Bano s-a adresat direct șefei guvernului italian, subliniind sentimentele pe care le consideră reciproce între poporul rus și cel italian. Artistul a pledat pentru oprirea ostilităților și a punților diplomatice dintr-o perspectivă pacifistă, punând la îndoială utilitatea măsurilor punitive impuse Moscovei.

Adresându-se prim-ministrului în interviul său, Al Bano afirmase că Rusia este o ţară „care ne iubeşte” şi că „are multă sevă italiană”, întrebându-se: „De ce să impunem sancţiuni Rusiei? Să-i oferim Rusiei acţiuni, să-i oferim flori Rusiei. Să facem în aşa fel încât acest război blestemat să înceteze.”

El a adăugat: „Dragă Giorgia, ţin mult la tine. Aş ţine şi mai mult la tine dacă am redeschide porţile pentru Rusia. Eu sunt un om al păcii.”