Ambasada Rusiei la Londra a confirmat duminică încheierea misiunii diplomatice a ambasadorului Andrei Kelin, plecat din Regatul Unit pe 21 iulie. Autoritățile din Rusia susțin că relațiile cu Londra s-au deteriorat până la un „nivel istoric scăzut”, în timp ce reprezentanța diplomatică este condusă în prezent de un însărcinat cu afaceri, potrivit Le Figaro.

Ambasada Rusiei în Regatul Unit a confirmat plecarea lui Andrei Kelin din funcția de ambasador la Londra. Informația apăruse inițial în Sunday Times, care a relatat că diplomatul rus a părăsit Marea Britanie pe 21 iulie. Potrivit publicației, niciun succesor nu a fost numit până în prezent, iar reprezentanța diplomatică rusă este condusă de un însărcinat cu afaceri.

Un purtător de cuvânt al ambasadei ruse, citat de Sunday Times, a acuzat Regatul Unit că a ales „calea confruntării” cu Rusia.

Declarația a fost făcută în contextul sprijinului acordat de Londra Ucrainei. Regatul Unit se numără printre principalii susținători ai Kievului și a mobilizat aproximativ 25 de miliarde de lire sterline, echivalentul a circa 29 de miliarde de euro, de la începutul invaziei ruse din 2022.

Din această sumă, aproximativ 16 miliarde de lire sterline reprezintă ajutor militar.

Ambasada Rusiei a reacționat și prin intermediul unui grup Telegram la informațiile publicate de Sunday Times. Reprezentanța diplomatică a confirmat „încheierea misiunii diplomatice a domnului Keline”.

Totodată, ambasada a explicat că „nimic din comentariile sale furnizate ziarului nu implică faptul că partea rusă intenționează să scadă nivelul relațiilor diplomatice dintre cele două țări”.

Potrivit Moscovei, relațiile bilaterale s-au „deteriorat la un nivel istoric scăzut, în întregime la inițiativa Londrei ” și aceasta „în toate domeniile”.

Ministerul britanic de Externe a refuzat să comenteze direct plecarea ambasadorului rus.

Instituția a transmis însă că Londra are „un ambasador și o ambasadă la Moscova pentru a face schimb de informații și a împărtăși preocupările noastre cu guvernul rus”. Guvernul britanic și-a reiterat și sprijinul pentru Kiev.

„Continuăm să fim alături de Ucraina, care are dreptul să se apere împotriva invaziei ilegale și neprovocate a Rusiei”, a continuat Ministerul de Externe.

Pe 18 august, ambasada Rusiei amenințase Londra cu consecințe după apariția unor informații potrivit cărora forțele ucrainene ar fi folosit drone britanice pentru atacuri în interiorul teritoriului rus.