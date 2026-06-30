Compania Romprest Service SA susține că va continua să asigure serviciul de salubrizare în Sectorul 1 al Capitalei, după ce Tribunalul București a pronunțat două hotărâri favorabile operatorului în litigiul cu autoritatea locală privind încetarea contractului de delegare.

Potrivit companiei, instanța a anulat notificarea prin care Primăria Sectorului 1 anunțase încetarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare. De asemenea, Tribunalul București a dispus suspendarea efectelor notificării și a hotărârii Consiliului Local Sector 1 referitoare la încetarea contractului la data de 30 iunie 2026.

Hotărârea este executorie și produce efecte până la soluționarea definitivă a procesului.

Reprezentanții companiei susțin că, în aceste condiții, contractul de delegare rămâne în vigoare, iar serviciul de salubrizare din Sectorul 1 continuă să fie prestat fără întrerupere.

Potrivit Romprest, deciziile instanței confirmă legalitatea contractului și infirmă demersurile autorității locale privind încetarea acestuia.

Potrivit companiei, și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a fost informată cu privire la hotărârile pronunțate de instanță.

În comunicat, Romprest acuză administrația Sectorului 1 că a continuat demersurile pentru înlocuirea operatorului, în ciuda hotărârilor judecătorești, și susține că această situație afectează atât activitatea companiei, cât și angajații săi.

Operatorul afirmă că aproape 2.000 de salariați implicați în serviciul de salubrizare din Sectorul 1 sunt afectați de incertitudinea creată în jurul contractului.

Totodată, compania susține că locuitorii Sectorului 1 au fost induși în eroare prin informațiile potrivit cărora ar fi trebuit să încheie contracte cu un alt operator, deși actele administrative pe care se bazau aceste demersuri au fost contestate în instanță.

Compania solicită Primăriei Sectorului 1 și reprezentanților administrației locale să respecte hotărârile judecătorești și să renunțe la măsurile privind încetarea contractului de delegare.

Romprest cere, de asemenea, reluarea dialogului instituțional și susține că menținerea continuității serviciului public de salubrizare reprezintă soluția care servește interesul locuitorilor din Sectorul 1.

„Aceste hotărâri judecătorești confirmă temeinicia poziției susținute constant de Compania Romprest Service SA cu privire la valabilitatea Contractului de delegare și nelegalitatea demersurilor de încetare, continuarea acestor demersuri în pofida dispozițiilor instanței fiind de natură a aduce atingere autorității de lucru judecat și securității juridice”, arată reprezentanții companiei.