România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2 la polo, după a 4-a victorie la rând

România, încă o victorie la Campionatul Mondial de Polo. Sursa foto: facebook
Naționala masculină de polo a României s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale – Divizia 2, după victoria cu Argentina, scor 21-11, și un parcurs fără înfrângere la turneul din Malta.

România continuă parcursul fără greșeală la Cupa Mondială – Divizia 2 la polo

Selecționata masculină de polo a României a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2, după ce a învins Argentina, vineri, în optimile competiției găzduite de Malta. Scorul final a fost 21-11, într-un meci controlat de echipa română pe toată durata sa.

Evoluția scorului pe reprize a fost 5-3, 6-3, 6-2 și 4-3, diferența fiind construită progresiv de “tricolori”.

România polo

România, parcurs fără greșeală. Sursa foto: Facebook

Rezultatele din grupă au asigurat calificarea fără înfrângere în fazele eliminatorii

România a încheiat faza grupelor din cadrul turneului preliminar fără eșec, după trei victorii clare. Tricolorii au trecut de Slovacia cu 14-9, de Africa de Sud cu 28-5 și de Malta cu 14-9. Aceste rezultate au asigurat calificarea în fazele eliminatorii de pe prima poziție.

Marea Neagră, văzută din spaţiu. Imagine spectaculoasă publicată de NASA
Marea Neagră, văzută din spaţiu. Imagine spectaculoasă publicată de NASA
Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la Chindia
Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la Chindia

Succesul din optimile de finală reprezintă a patra victorie consecutivă la turneul desfășurat în perioada 7-13 aprilie.

În următoarea fază a competiției, România va întâlni câștigătoarea partidei dintre Muntenegru și Malta. Meciurile din sferturi sunt urmate de semifinale și finală, care vor stabili clasamentul final al Diviziei 2.

Sistemul competițional introduce două divizii valorice la această ediție

La actuala ediție a Cupei Mondiale participă 23 de echipe, între care și Australia, calificată direct la turneul final în calitate de gazdă. Japonia, a 24-a echipă înscrisă inițial, s-a retras după tragerea la sorți.

Competiția este organizată în două divizii valorice pentru prima dată. În Divizia 1 evoluează echipele cu un coeficient internațional superior, într-un turneu preliminar desfășurat la Alexandroupolis, în Grecia, în perioada 6-12 aprilie. Din această divizie fac parte Serbia, Olanda, Ungaria și Grecia în grupa A, respectiv Italia, Spania, Croația și Statele Unite în grupa B.

România, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2 la polo. Ce se întâmplă cu primele clasate

Primele cinci echipe din Divizia 1 se califică la turneul final. Acestora li se vor alătura primele două clasate din Divizia 2, precum și Australia, din postura de țară organizatoare.

Câștigătoarea Diviziei 2 va obține și dreptul de a evolua în Divizia 1 la următoarea ediție a competiției.

Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O mare problemă care a frământat creștinismul de la începuturi. Vor fi bogații mântuiți?

