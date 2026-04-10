România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2 la polo, după a 4-a victorie la rând

Naționala masculină de polo a României s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale – Divizia 2, după victoria cu Argentina, scor 21-11, și un parcurs fără înfrângere la turneul din Malta.

Selecționata masculină de polo a României a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2, după ce a învins Argentina, vineri, în optimile competiției găzduite de Malta. Scorul final a fost 21-11, într-un meci controlat de echipa română pe toată durata sa.

Evoluția scorului pe reprize a fost 5-3, 6-3, 6-2 și 4-3, diferența fiind construită progresiv de “tricolori”.

România a încheiat faza grupelor din cadrul turneului preliminar fără eșec, după trei victorii clare. Tricolorii au trecut de Slovacia cu 14-9, de Africa de Sud cu 28-5 și de Malta cu 14-9. Aceste rezultate au asigurat calificarea în fazele eliminatorii de pe prima poziție.

Succesul din optimile de finală reprezintă a patra victorie consecutivă la turneul desfășurat în perioada 7-13 aprilie.

În următoarea fază a competiției, România va întâlni câștigătoarea partidei dintre Muntenegru și Malta. Meciurile din sferturi sunt urmate de semifinale și finală, care vor stabili clasamentul final al Diviziei 2.

La actuala ediție a Cupei Mondiale participă 23 de echipe, între care și Australia, calificată direct la turneul final în calitate de gazdă. Japonia, a 24-a echipă înscrisă inițial, s-a retras după tragerea la sorți.

Competiția este organizată în două divizii valorice pentru prima dată. În Divizia 1 evoluează echipele cu un coeficient internațional superior, într-un turneu preliminar desfășurat la Alexandroupolis, în Grecia, în perioada 6-12 aprilie. Din această divizie fac parte Serbia, Olanda, Ungaria și Grecia în grupa A, respectiv Italia, Spania, Croația și Statele Unite în grupa B.

Primele cinci echipe din Divizia 1 se califică la turneul final. Acestora li se vor alătura primele două clasate din Divizia 2, precum și Australia, din postura de țară organizatoare.

Câștigătoarea Diviziei 2 va obține și dreptul de a evolua în Divizia 1 la următoarea ediție a competiției.