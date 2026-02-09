România, pe locul doi mondial la comenzile de pizza. Performanță record în Cluj

România s-a clasat anul trecut pe locul al doilea la nivel global în topul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza, potrivit unei analize realizate de platforma de livrare Glovo.

Datele centralizate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 arată că românii au fost depășiți doar de Spania, în timp ce Polonia ocupă poziția a treia. La nivel regional, România conduce detașat clasamentul în Europa de Sud-Est.

Statisticile publicate de companie conturează un apetit constant pentru pizza, cu vârfuri clare de consum în anumite perioade ale anului. Cea mai intensă zi din punct de vedere al comenzilor a fost 14 februarie 2025, când, de Ziua Îndrăgostiților, la nivel național au fost livrate aproximativ 18.000 de porții de pizza.

În privința gusturilor, românii nu au făcut experimente spectaculoase. Cele mai comandate sortimente în 2025 au fost rețetele consacrate, cu Pizza Diavola pe primul loc, urmată de Quattro Stagioni, Margherita, Capricciosa și Quattro Formaggi. Datele sugerează că ingredientele tradiționale și combinațiile deja cunoscute rămân alegerea dominantă pentru majoritatea consumatorilor.

Analiza Glovo scoate în evidență și câteva recorduri individuale. Titlul neoficial de „cel mai mare consumator de pizza” din România îi revine unui utilizator din Cluj-Napoca, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut, o medie de peste o comandă pe zi.

Tot în 2025 a fost înregistrată și cea mai valoroasă comandă de pizza, plasată de un client din Arad, cu o valoare ce a depășit 2.800 de lei. Comanda a inclus mai multe produse, fiind considerată un record în platformă pentru acest segment.

Luna cu cel mai mare volum de comenzi a fost mai 2025, iar finalul de săptămână rămâne perioada preferată pentru livrări. Vineri, sâmbătă și duminică concentrează cele mai multe comenzi, în timp ce ora de vârf este 19:00, interval asociat cinei.

În ceea ce privește proveniența comenzilor, 93% dintre pizza livrate au fost comandate de la restaurante, în timp ce doar 7% au provenit din zona supermarketurilor, unde clienții aleg produse gata preparate sau congelate.

La nivel urban, Bucureștiul conduce detașat clasamentul orașelor cu cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași. Datele confirmă tendința conform căreia marile centre urbane generează cea mai mare parte a comenzilor de mâncare livrată.