România intră în istoria sportului ecvestru mondial

Pregătirile sunt aproape finalizate, iar spectacolul începe chiar de la sosirea delegațiilor. Caii de competiție, adevărate bijuterii ale sportului, vor ateriza pe Aeroportul Otopeni cu avioane cargo specializate.

Imaginea acestui transfer spectaculos confirmă statutul și prestigiul pe care România le-a câștigat. Printre echipele care au ales să își transporte caii se numără Emiratele Arabe Unite și Bahrain, forțe consacrate ale anduranței mondiale.

Pentru a face posibil acest lucru, Federația Ecvestră Română a realizat demersuri complexe la nivelul Comisiei Europene. România este acum una dintre puținele destinații din Europa autorizate pentru transportul aerian al cailor de competiție, alături de Germania, Olanda, Belgia și Marea Britanie.

La Buftea s-a ridicat, pas cu pas, un adevărat oraș al sportului: terenuri, infrastructură temporară, zone pentru cai, sportivi și spectatori – toate construite cu profesionalism, dăruire și pasiune. În spatele acestei reușite se află o echipă unită, voluntari și oameni care au același obiectiv: să pună România pe harta lumii prin sport.

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră înseamnă nu doar sport de cel mai înalt nivel, ci și promovarea internațională a României, impact turistic și economic, precum și consolidarea imaginii țării noastre ca partener de încredere în marile competiții.

„Vă invit să fiți alături de echipa noastră și să trăiți emoția acestui Campionat Mondial, aici, acasă, la Buftea. Acest campionat nu este doar o competiție. Este dovada că România are energia, pasiunea și resursele necesare pentru a organiza evenimente de nivel mondial, o șansă unică pentru tinerii noștri sportivi și o ocazie de a arăta lumii ospitalitatea și forța României”

— Marilena Mladin, Președintele Federației Ecvestre Române.

Anduranța ecvestră este o disciplină spectaculoasă, care îmbină rezistența, forța mentală și respectul pentru cal. Sportivii și caii lor vor parcurge trasee de până la 120 sau 160 de kilometri, într-un test suprem al anduranței și al spiritului de echipă.

Pe 18 septembrie, de la ora 18:00, la Buftea, va avea loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de cultură, tradiție și sport.

• Evenimentul va debuta cu parada națiunilor participante, un moment solemn care aduce în fața publicului steagurile și echipele celor peste 30 de țări prezente.

• Apoi, scena va fi cucerită de tenorul Ștefan von Korch și soprana Daniela Bucșan, acompaniați de Filarmonica din Pitești, sub bagheta maestrului Constantin Grigore, într-un concert-eveniment intitulat „Vivo per lei”.

• Vor urma recitaluri corale și momente de folclor autentic românesc, ce aduc în prim-plan identitatea culturală a României.

• Seara se va încheia cu acrobații ecvestre spectaculoase, prin care armonia dintre cal și călăreț se transformă într-o demonstrație de curaj, eleganță și artă.

Sportivii și caii care fac parte din lotul extins al Românie la acest Campionat Mondial sunt:

• Baliș Daniel Ioan – Everta

• Baliș Diego Leon – Zagira (G XIX-35)

• Bancioiu Ianna – Wiki on Ice

• Berevoianu Sofia Elena – Lady in Red

• Cosma Ana Iarina – Fedro dei Laghi și Tabal du Courtisot

• Cristache Andreea Alina Beatrice – Amani de Pawi

• Lujerdean Raul Alexandru – Altair

• Popescu Mihai Tiberiu – Chimura

• Savin Mario George – Shaman

• 18 septembrie: ședințe oficiale, briefinguri și Ceremonia de deschidere (ora 18:00)

• 19 septembrie: inspecția cailor, ședința tuturor oficialilor, conferință de presă

• 20 septembrie: Startul Campionatului Mondial – proba de anduranță (ora 06:45)

• 21 septembrie: Festivitatea de premiere (ora 12:00)

• 24 septembrie: închiderea oficială a grajdurilor