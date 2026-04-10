România, apreciată de SUA pentru sprijinul oferit în Orientul Mijlociu. Rubio ne mulțumește

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a avut joi o convorbire oficială cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul căreia a transmis aprecieri pentru implicarea României în susținerea operațiunilor americane din Orientul Mijlociu, potrivit rousembassy.gov.

Potrivit MAE, discuția a vizat totodată perspectivele de consolidare a cooperării bilaterale în mai multe domenii strategice.

Potrivit declarațiilor oficiale, partea americană a evidențiat rolul României în sprijinirea inițiativelor legate de securitatea regională.

Purtătorul de cuvânt adjunct principal al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a transmis că „secretarul de stat Marco Rubio a purtat astăzi o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

Această declarație reflectă poziția oficială a administrației americane cu privire la contribuția României în cadrul acțiunilor desfășurate în regiune, într-un context geopolitic marcat de evoluții complexe.

Sprijinul menționat este asociat eforturilor comune ale aliaților de a menține stabilitatea și securitatea în Orientul Mijlociu.

Pe lângă mesajele de apreciere, discuțiile dintre cei doi oficiali au inclus și teme legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale. Conform aceleiași surse, „secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice”.

Aceste domenii sunt considerate esențiale pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Sectorul apărării rămâne unul central în relația bilaterală, în timp ce energia și tehnologiile emergente capătă o importanță tot mai mare în contextul transformărilor economice și tehnologice globale.

Un punct distinct al discuțiilor a fost reprezentat de proiectele energetice, inclusiv cele legate de exploatarea resurselor offshore și de dezvoltarea energiei nucleare civile. Potrivit declarațiilor oficiale, cooperarea ar putea viza „proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile”, precum și gestionarea și valorificarea mineralelor critice.

Aceste inițiative sunt relevante pentru securitatea energetică și pentru diversificarea surselor de energie, atât la nivel național, cât și regional. În același timp, mineralelor critice li se acordă o atenție sporită la nivel internațional, având în vedere rolul lor în industrii precum tehnologia avansată și tranziția energetică.

Dialogul dintre oficialii români și americani se înscrie într-un cadru mai larg al parteneriatului strategic dintre cele două state, care include cooperare politică, militară și economică.

Discuțiile recente reflectă interesul ambelor părți de a consolida aceste relații și de a identifica noi direcții de colaborare.