România a votat în favoarea rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU privind o reprezentare mai precisă a lumii pe hărți. Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România a susținut documentul și a subliniat două elemente pe care le consideră esențiale: dimensiunea reală a Africii și reprezentarea Crimeei ca parte a Ucrainei.

„Hărțile bune modelează modul în care vedem lumea. Schimbarea hărții schimbă modul în care percepem și înțelegem lumea. Corectarea distorsiunilor istorice în modul în care o reprezentăm ne poate ajuta, de asemenea, să o vedem mai sincer. Tocmai pentru că hărțile ar trebui să fie în mod constant exacte – Africa este mult mai mare decât a fost prezentată anterior, iar Crimeea este în Ucraina”, a transmis Oana Țoiu.

Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri rezoluția „Correct the Map”, prin care statele sunt încurajate să promoveze reprezentări cartografice care redau mai fidel dimensiunea relativă a continentelor, în special a Africii.

Documentul a fost adoptat cu 164 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă, în timp ce Estonia, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au abținut. România s-a numărat printre statele care au susținut rezoluția.

Rezoluția nu are caracter obligatoriu și nu elimină utilizarea proiecției Mercator. Documentul încurajează însă guvernele, instituțiile internaționale, școlile și companiile din domeniul tehnologiei să folosească proiecții care redau mai corect suprafețele continentelor.

Proiecția Mercator a fost creată în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator și a fost concepută în special pentru navigație. Ea păstrează corect anumite relații de direcție, însă distorsionează dimensiunea suprafețelor, iar deformarea devine mai mare pe măsură ce se ajunge către poli.

Din acest motiv, Africa apare pe harta Mercator mult mai mică în raport cu regiunile nordice decât este în realitate. De exemplu, Groenlanda poate părea comparabilă ca dimensiune cu Africa, deși Africa are o suprafață de aproximativ 14 ori mai mare.

Rezoluția susținută de Togo și de statele africane promovează proiecția „Equal Earth”, dezvoltată în 2018 de o echipă internațională de cartografi. Aceasta urmărește să păstreze mai corect proporțiile suprafețelor terestre.

Votul a avut și o componentă legată de reprezentarea teritoriilor disputate. Ucraina s-a abținut de la vot după ce a reclamat modul în care noua hartă reprezintă Crimeea. Peninsula apare separat de Ucraina pe versiunea cartografică, fapt contestat de autoritățile de la Kiev.

Inițiativa pentru schimbarea modului în care este reprezentată lumea pe hărți a fost promovată de Togo în numele Uniunii Africane, în cadrul campaniei „Correct the Map”. Susținătorii proiectului consideră că reprezentarea mai fidelă a suprafețelor poate contribui inclusiv la schimbarea modului în care Africa este percepută în educație și în spațiul public.