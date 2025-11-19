Românca care a cântat cu Shakira. Visul ei a devenit realitate

Andra Gogan traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din cariera sa, reușind să se facă remarcată nu doar în România, ci și în Statele Unite. Stabilită în Los Angeles, influencerița și cântăreața româncă a intrat în cercurile exclusiviste ale vedetelor internaționale și participă frecvent la evenimente de top și petreceri ale starurilor.

Cel mai recent proiect al Andrei a adus-o în atenția publicului internațional, după ce a participat la o colaborare cu Disney. În cadrul acestui proiect, Andra a avut ocazia să se întâlnească și să cânte alături de Shakira, artista columbiană cunoscută la nivel global pentru hituri precum „Hips Don’t Lie” și „Waka Waka”.

@andragogan Did I really just sing with @Shakira ?! 😭💛 My childhood dream! She is the voice of Gazelle in Zootopia! Don’t miss her song in #Zootopia2, only in theatres November 26 🎶 @Walt Disney Animation Studios ♬ original sound - Andra Gogan

Videoclipul în care cele două apar împreună a fost postat pe TikTok și a strâns rapid zeci de mii de vizualizări. Fanii au putut vedea cum Andra interpretează piesa celebrei Shakira, iar aceasta i-a răspuns într-un duet relaxat și plin de energie.

„Chiar am cântat cu @Shakira?! Visul meu din copilărie!”, a scris românca pe rețelele de socializare, împărtășind emoția întâlnirii cu vedeta columbiană.

Andra Gogan s-a remarcat inițial în România prin activitatea sa ca vlogger și creator de conținut, acumulând o comunitate impresionantă de peste 10 milioane de urmăritori. Popularitatea ei în mediul online a facilitat trecerea către proiecte internaționale, unde succesul depinde nu doar de talent, ci și de abilitatea de a interacționa cu alte personalități publice.

Gogan combină constant proiectele din SUA cu cele din România, călătorind între cele două țări și menținând legătura cu fanii de acasă. Aceasta le-a transmis fanilor că îi va ține la curent și că le va povesti despre următoarele proiecte muzicale.

Andra Gogan, pe numele complet Alexandra Gabriela Valentina Gogan, s-a născut pe 17 aprilie 1998, în Buzău, și a intrat de timpuriu în lumea divertismentului.

Talentul său a fost vizibil încă de la vârsta de trei ani, când cânta cu o pasiune aparte, iar la doar 9 ani a început să împrumute vocea personajelor din cele mai populare seriale și desene animate Disney, precum „Doctorița Plușica”, „Sofia Întâi” sau „Phineas și Ferb”.

Alături de fratele său, Răzvan Gogan, Andra a reușit să stabilească recorduri impresionante. Cei doi dețin două recorduri Guinness: un concert live de peste trei ore, cu 55 de melodii cântate, și cel mai mare număr de albume lansate de un copil. Aceste realizări au cimentat-o pe Andra ca un nume de referință în industria de divertisment din România, încă din adolescență.