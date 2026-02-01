Social

Român devenit viral în Spania. Trucul care i-a adus celebritate 

Comentează știrea
Român devenit viral în Spania. Trucul care i-a adus celebritate Fereastră. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Valentin Olariu, cunoscut în mediul online din Spania sub numele Truco Rumano, se numără printre românii care au câștigat vizibilitate pe rețelele sociale datorită unui umor distinct și unui stil autentic de a spune povești.

Românul a ajuns în Spania la vârsta de 15 ani

Originar din România, acesta locuiește și lucrează în Almeria de la vârsta de 15 ani, iar pe rețelele sociale prezintă atât sfaturi practice, cât și episoade din viața de zi cu zi și experiențele sale personale.

Valentin a declarat într-un interviu că primul său loc de muncă a fost ca „feriante” (muncitor la bâlciuri și târguri de sezon). Ulterior, a lucrat în mai multe domenii, iar în prezent este angajat ca tâmplar metalic.

„Șeful pe care îl am acum mi-a oferit șansa vieții mele când m-a angajat la firma lui. Astăzi sunt ceea ce sunt datorită lui, pentru că a pariat pe mine. Chiar dacă unii colegi nu mă suportau la început, bine, unii nici acum nu mă suportă, acum mă recunosc ca Truco Rumano și mă acceptă”, a spus acesta.

Telefonul tău e vulnerabil. De ce e bine să dezactivezi WiFi-ul în spații publice
Telefonul tău e vulnerabil. De ce e bine să dezactivezi WiFi-ul în spații publice
Insolvenţa în Republica Moldova. Un nou protest cu huiduieli în faţa Ministerului Justiţiei.Video
Insolvenţa în Republica Moldova. Un nou protest cu huiduieli în faţa Ministerului Justiţiei.Video
Valentin Olariu

Valentin Olariu. Sursa foto: Instagram/trucorumano_official

Viața în Spania, prin ochii unui român stabilit în Almeria

Printre aspectele pe care le apreciază cel mai mult în Spania, Valentin Olariu enumeră oamenii veseli, clima plăcută și sentimentul de siguranță care îi permite să iasă din casă oricând, fără teamă.

„Ceea ce mă uimește cel mai mult aici este mâncarea, care este sănătoasă și delicioasă, și clima, care este mult mai blândă decât cea din România, unde, îmi amintesc, că frigul îți pătrundea până în oase”, a mai spus acesta.

Sfat practic care a ajuns în presa spaniolă

Activitatea sa din mediul online nu a trecut neobservată. Presa din Spania a relatat recent despre un sfat practic oferit de Truco Rumano, care a atras atenția utilizatorilor datorită simplității și utilității sale. Potrivit publicației 20minutos.es, Valentin a explicat într-un videoclip cum poate fi identificată și rezolvată o problemă frecventă legată de ferestrele prost instalate.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Olariu Valentín (@trucorumano_official)

Ferestrele care nu se închid corect pot permite infiltrarea aerului rece iarna sau a aerului cald vara, afectând confortul locuinței și crescând consumul de energie. În videoclipul publicat pe contul său, acesta arată cum poate fi verificată această problemă și cum poate fi remediată acasă.

„Clientul se plânge că intră mult aer pe lângă șnurul jaluzelei și este adevărat”, spune acesta. Pentru a remedia situația, Truco Rumano explică faptul că este necesar, mai întâi, să fie scoase șuruburile carcasei jaluzelei, apoi să fie introdusă spumă izolatoare în compartimentele superioare și inferioare ale cutiei în care se află șnurul. Ulterior, elementele se montează la loc, iar problema curenților de aer dispare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:36 - Telefonul tău e vulnerabil. De ce e bine să dezactivezi WiFi-ul în spații publice
22:31 - Daniel Băluță, atac la Ilie Bolojan. „Înțelege sau nu înțelege, românii nu pot să mai suporte”
22:23 - Andreea Bălan, declarații scandaloase: Iulia Albu și Raluca Bădulescu, cele mai toxice
22:11 - Superliga. FCSB - Csikszereda, 1-0. Victorie la limită pentru „roș-albaștri”
21:58 - Român devenit viral în Spania. Trucul care i-a adus celebritate 
21:48 - Discuțiile dintre Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei și Jeffrey Epstein, publicate de DOJ

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale