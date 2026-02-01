Român devenit viral în Spania. Trucul care i-a adus celebritate 

Valentin Olariu, cunoscut în mediul online din Spania sub numele Truco Rumano, se numără printre românii care au câștigat vizibilitate pe rețelele sociale datorită unui umor distinct și unui stil autentic de a spune povești.

Originar din România, acesta locuiește și lucrează în Almeria de la vârsta de 15 ani, iar pe rețelele sociale prezintă atât sfaturi practice, cât și episoade din viața de zi cu zi și experiențele sale personale.

Valentin a declarat într-un interviu că primul său loc de muncă a fost ca „feriante” (muncitor la bâlciuri și târguri de sezon). Ulterior, a lucrat în mai multe domenii, iar în prezent este angajat ca tâmplar metalic.

Printre aspectele pe care le apreciază cel mai mult în Spania, Valentin Olariu enumeră oamenii veseli, clima plăcută și sentimentul de siguranță care îi permite să iasă din casă oricând, fără teamă.

„Ceea ce mă uimește cel mai mult aici este mâncarea, care este sănătoasă și delicioasă, și clima, care este mult mai blândă decât cea din România, unde, îmi amintesc, că frigul îți pătrundea până în oase”, a mai spus acesta.

Activitatea sa din mediul online nu a trecut neobservată. Presa din Spania a relatat recent despre un sfat practic oferit de Truco Rumano, care a atras atenția utilizatorilor datorită simplității și utilității sale. Potrivit publicației 20minutos.es, Valentin a explicat într-un videoclip cum poate fi identificată și rezolvată o problemă frecventă legată de ferestrele prost instalate.

Ferestrele care nu se închid corect pot permite infiltrarea aerului rece iarna sau a aerului cald vara, afectând confortul locuinței și crescând consumul de energie. În videoclipul publicat pe contul său, acesta arată cum poate fi verificată această problemă și cum poate fi remediată acasă.

„Clientul se plânge că intră mult aer pe lângă șnurul jaluzelei și este adevărat”, spune acesta. Pentru a remedia situația, Truco Rumano explică faptul că este necesar, mai întâi, să fie scoase șuruburile carcasei jaluzelei, apoi să fie introdusă spumă izolatoare în compartimentele superioare și inferioare ale cutiei în care se află șnurul. Ulterior, elementele se montează la loc, iar problema curenților de aer dispare.