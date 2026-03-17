Rolul pe care l-ar interpreta Călin Georgescu, dacă ar ajunge președinte. Cele două variante

Robert Turcescu a dialogat, luni, cu Adrian Severin, fost ministru de Externe, la podcastul realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Principalul subiect al emisiunii a fost legat de Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a creat agitație la nivelul opiniei publice. După ce a explicat motivul pentru care s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță, patronul România TV, înaintea alegerilor.

Fostul ministru de Externe al României a spus de ce a mers și merge în continuare pe mâna lui Călin Georgescu. Care, ca președinte al țării, ar putea fi o altă dezamăgire sau, din contră, ar putea să confirme așteptările electoratului său.

„Domnul Georgescu își face treaba și el trebuie lăsat să-și facă treaba. E greu să spun dacă poate rezolva gravele probleme pe care le are România. Dar cu certitudine misiunea lui este om în spatele căruia să se adune toți cei care înțeleg că această țară este pe marginea prăpastiei. Și nu vor ca sub înțeleapta conducerea lui X și a lui Y să facă un pas în față. Aici mă interesează mai puțin discursul, conținutul discursului.

El însuși își face discursul caracteristic, își spune mesajele pe care le spune. Pentru mine contează rolul lui istoric în acest moment. Vom vedea ce va fi, poate să fie președinte și atunci putem să avem dezamăgiri cum am mai avut. Sau, dimpotrivă, să avem surprize plăcute, s-ar putea să-l vedem adunând în jurul lui o echipă valoroasă, care eventual să completeze lacunele dânsului în ceea ce privește”, a spus Adrian Severin.

Invitatul lui Robert Turcescu este de părere că Georgescu are o misiună spirituală foarte importantă și deocamdată își face treaba foarte bine.

„Țin în seama de context, de sistemul care face tot ceea ce poate ca să încurce lucrurile, ținând seama de toate astea, cred că trebuie, din punctul meu de vedere, ca un modest profesionist, printre atâți amatori de geniu, sunt și eu modest profesionist în ale politicii. Și în această calitate, zic, își face treaba. O face și asta e misiunea lui istorică, divină, dacă vreți, cum doriți, obiectivă, legică. El este la ora actuală simbolul unei anumite voințe populare a unei anumite conștiințe populare.”