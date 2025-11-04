Robert Turcescu, după anunțul făcut de Călin Georgescu: Dă un reset teribil întregii scene politice din România

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a anunțat recent că nu se va implica în scrutinul pentru Primăria Capitalei, motivând că nu crede în legitimitatea acestuia. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”, a spus Georgescu, adăugând că electoratul ar trebui „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. El a mai punctat că, în mod macabru, pe 7 decembrie – ziua alegerilor – se împlinește un an de la anularea scrutinului anterior, care, potrivit lui, „a îngropat democrația și libertatea în România”. În podcastul HAI Live Robert Turcescu, profesorul Adrian Severin a vorbit despre impactul acestui mesaj asupra scenei politice.

Încă de la începutul podcastului, Robert Turcescu a subliniat că declarațiile lui Călin Georgescu au schimbat radical așteptările privind alegerile pentru Primăria București. El a explicat că, deși discuțiile privind candidații și strategiile erau deja în desfășurare, intervenția lui Georgescu a zdruncinat planurile puse pe masă până acum.

„Ieri seară, la orele 21, a picat trăsnătul. A picat bomba, s-a răsturnat masa politică. Într-o declarație făcută pe contul personal de Facebook, Călin Georgescu, în 5 minute, a dărâmat, practic, tot eșafodajul care a început să se ridice în legătură cu alegerile de la București, că vorba ei, știi, s-au fixat candidați, s-au făcut calcule, unii deja împărțeau procente, de unde iau, unde le dau, cum se întâmplă și nu știu ce. Și a venit Călin Georgescu și a spus așa, despre aceste alegeri de la București, de pe 7 decembrie e vorba. Trebuie să spun următoarele: un guvern ilegitim, a zis Georgescu, nu poate organiza alegeri legitime”, a arătat Robert Turcescu.

Potrivit cunoscutului jurnalist, afirmațiile lansate de fostul candidat la prezidențiale reprezintă „un reset teribil” pentru scena politică din România.

El a explicat că decizia lui Călin Georgescu de a nu susține niciun candidat și de a nu se implica în alegeri reflectă convingerea acestuia că scrutinul este compromis.

„Prin urmare, în acest moment, Călin Georgescu dă un reset teribil întregii scene politice dinRomânia. Pentru că, vă spun din nou, nu e vorba unui... Acum apar tot soiuri de interpretări. Că,de fapt, nu vrea să fie lângă Anca Alexandrescu, că se surpă mișcarea suveranistă, nu știu ce. Vom vedea, însă e de discutat, pentru că, în primul rând, avem de-a face cu enunțarea unui principiu, din punctul meu de vedere. Dom'le, nu pot să mă bag, să susțin un candidat sau să susțin aceste alegeri, câtă vreme ele izvorăsc dintr-un furt, dintr-o lovitură de stat, și n-am cum să fiu parte sau părtaș, dacă vreți, în această mascaradă”, adaugă el.

Profesorul Adrian Severin a afirmat că problema loviturii de stat nu a fost rezolvată.

„Această problemă a loviturii de stat nu a fost rezolvată. Realitatea ei, însă, este negată și iată că eu sunt personal în situația de a vedea că și pagina mea de Facebook și contul de TikTok au fost agresate, interzise și blocate pentru simplul motiv că mereu am spus un adevăr cunoscut de toată lumea. A avut loc o lovitură de stat”,

Adrian Severin a explicat că efectele loviturii de stat sunt profunde: sistemul constituțional nu mai funcționează corespunzător. El a subliniat că, deși serviciile de bază precum alimentarea cu apă și energie sau transporturile funcționează, expresia politică a sistemului, reprezentată prin alegeri, este serios afectată.

Fostul ministru de Externe a menționat că ultimele alegeri prezidențiale, desfășurate în mai 2025, au fost fraudate. Această evaluare se bazează atât pe observații interne, cât și pe aprecierile unor observatori străini, potrivit acestuia.

„Ultimele alegeri la care am participat, dincolo de raționamentul pe care l-am făcut, aș spune că ultimele alegeri la care am participat, cele prezidențiale din luna mai, dacă nu mă înșel, s-au, mai bine spus, ultimele alegeri care au avut loc în România, cele din mai 2025, au fost fraudate. Ne spun și străinii, nu spunem numai… Când spun străinii, nu că mă plec în fața evaluării străinilor, dar unii dintre ei pot fi considerați ca fiind mai puțin subiectivi”, a mai spus profesorul.

Un alt aspect adus în discuție este implicarea președintelui Nicușor Dan în promovarea unui candidat la Primăria Capitalei. Severin atrage atenția că astfel de gesturi pot afecta percepția românilor asupra corectitudinii procesului electoral.

„Este un argument cu totul și cu totul excepțional. Adică președintele legitim, cel creat printr-o fraudă electorală continuată, începută în decembrie 2024 și dusă cel puțin până în mai 2025, cu tot ceea ce a urmat. Frauda a continuat prin depunerea jurământului și prin toate celelalte proceduri aplicate unei persoane nealese în mod corect din punct de vedere constituțional. Deci, acest președinte „legitim” deține, totuși, pârghiile efective, politice și materiale ale puterii. El este considerat legitim în deținerea puterii, dar, din punct de vedere practic, controlează pârghiile puterii mai mari decât cele cuvenite unui președinte constituțional, potrivit Constituției României”, mai spune profesorul Adrian Severin.

În aceste condiții, susținerea unui candidat la alegerile locale, mai ales pentru Primăria Capitalei, ridică semne serioase, întrucât, din punct de vedere politic, primarul Bucureștiului este a doua cea mai importantă persoană publică după președintele României, potrivit cunoscutului profesor.

Profesorul Adrian Severin subliniază că primarul Bucureștiului deține o putere administrativă considerabilă, fiind responsabil pentru cea mai mare parte a economiei locale și pentru instituțiile publice centrale. În aceste condiții, el poate exercita o influență mai mare decât președintele României în ceea ce privește puterea efectivă administrativă.

Fostul ministru atrage atenția că atunci când un președinte ilegitim susține un candidat pentru această funcție, alegătorii, în special bucureștenii, sunt puși într-o situație confuză și pot avea dubii privind corectitudinea alegerilor.