Ministerul Apărării (MApN) a anunțat sâmbătă dimineață că sistemele radar au detectat ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail, din Ucraina. Autoritățile au activat măsurile de apărare, au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea și au monitorizat evoluția situației. Potrivit ministerului, nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian românesc și nici impactul vreunui vehicul aerian pe teritoriul național.

Ministerul Apărării a anunțat că, sâmbătă, 11 iulie, la ora 4.39, sistemul de supraveghere radar al instituției a detectat ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail, aflate pe teritoriul Ucrainei.

În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare, în conformitate cu procedurile aplicate în astfel de situații.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. În acest context, la ora 4.41, locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-Alert privind situația de la graniță.

Ministerul Apărării a precizat că, pe parcursul monitorizării, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național și nici cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Potrivit MApN, alerta aeriană s-a încheiat la ora 5.07, după ce situația a fost reevaluată de structurile de supraveghere și apărare.

Instituția a subliniat că monitorizează permanent evoluțiile din apropierea graniței României și aplică toate măsurile prevăzute pentru protejarea spațiului aerian național.

Ministerul Apărării a mai anunțat că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.

Autoritățile române continuă monitorizarea situației din zona de frontieră, în contextul atacurilor desfășurate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România.