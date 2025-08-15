Revoluția verde în industria evenimentelor. Festivalurile sunt acum eco-friendly

Protecția mediului și sustenabilitatea reprezintă subiectele „cool” ale acestor vremuri. Iar lucrurile care sunt „la modă” sunt elemente esențiale ale evenimentelor care dau tonul în trendurile pentru tânăra generație: festivalurile. Astfel că această parte a industriei evenimentelor care aduce încasări uriașe vine acum la pachet cu multă responsabilitate. Sub lumina reflectoarelor și pe ritmul muzicii, o nouă revoluție prinde viață: cea verde. Festivalurile, odată cunoscute pentru exces, deșeuri și amprente de carbon, încep noi capitole pe scena sustenabilității.

Festivalurile nu mai promovează doar ideea de distracție, ci pun în lumină comportamentul durabil și reciclarea. Petrecăreții stau la corturi, scenele sunt alimentate de panouri solare, iar pahare de plastic de unică folosință dispar din uz. Tot mai multe evenimente de acest fel din întreaga lume iau măsuri pentru a-și reduce impactul asupra mediului, de la folosirea alimentelor din surse locale la opțiuni de transport cu emisii reduse. Generația care știe să se bucure de viață învață acum și să o protejeze, pentru a asigura un viitor mai bun și mai curat.

În ultimele decenii, industria evenimentelor s-a dezvoltat într-un ritm constant, iar oamenii au fost luați cu asalt de concertele live și petrecerile tematice. Festivalurile de muzică, târgurile, conferințele, precum și evenimentele sportive sunt activități care atrag milioane de spectatori anual și generează venituri substanțiale. Dar și un impact puternic asupra mediului înconjurător, fapt care face ca sustenabilitatea în domeniul evenimentelor să devină o necesitate critică.

Potrivit datelor, industria evenimentelor își va dubla valoarea până în 2035, când se preconizează că va ajunge la 819,1 miliarde de dolari la nivel global. În țara noastră, statisticile prezintă cifre de aproximativ 300 de milioane de euro. Doar în România, se organizează peste 200 de festivaluri și alte sute de evenimente anual.

Când ne uităm însă la date concrete, putem vedea că o reformă sustenabilă ar putea schimba complet regulile jocului în confruntarea cu poluarea. De exemplu, un efect al festivalurilor este consumul excesiv de energie – tehnologia folosită pe scenă pentru sunet sau lumini consumă electricitate, iar sursele nu sunt întotdeauna sustenabile. Emisiile de carbon generate prin transportul publicului, al echipamentelor și artiștilor au și ele un impact semnificativ asupra mediului. În aceeași măsură, poluarea fonică poate duce la distrugerea habitatelor naturale, din cauza organizării unor evenimente în apropierea acestora, afectând fauna și flora locală.

Chiar și după finalizarea lor, festivalurile au un impact la nivel economic, social și ecologic. Problemele cele mai serioase includ generarea de deșeuri, precum ambalaje și pahare de plastic, materiale promoționale care ajung la cantități impresionante.

Auzim constant în spațiul public cuvântul „eco-friendly”, iar acest lucru face ca termenul să-și piardă din valoare. Nu orice este eco-friendly și, în același timp, prea multe branduri se folosesc de această etichetă. Dar ce înseamnă mai exact? Cum poate, în mod practic, un eveniment să fie prietenos cu mediul? Ei bine, trebuie să respecte anumite reguli clare, care, de cele mai multe ori, necesită schimbări mici, dar cu un impact mare pentru mediu. Pentru a fi eco-friendly, un festival trebuie să respecte o serie de principii și practici care vizează sustenabilitatea la toate nivelurile sale, de la organizare și desfășurare, până la finalizare și stadiile ulterioare. Mai mult însă, trebuie să se ia în calcul nu doar micșorarea impactului asupra mediului, ci și educarea celor care participă la eveniment, prin susținerea unui stil de viață responsabil.

Așadar, sustenabilitatea ar trebui să fie una dintre condițiile de bază atunci când vorbim de organizarea unui eveniment de amploare. Pe lângă ținută și postările pe social media, participanții ar trebui să aibă în vedere mai multe aspecte, cum ar fi să accepte să folosească pahare sau recipiente refolosibile și tacâmuri compostabile sau biodegradabile. De asemenea, deșeurile sunt o mare problemă. Din acest motiv, petrecăreții pot opta pentru folosirea containerele speciale amenajate de reciclare. Unele festivaluri asigură participanților și scrumiere portabile, pentru a contribui la un mediu mai curat.

Transportul sustenabil este și el o componentă a festivalurilor eco-friendly, iar organizatorii au în vedere realizarea de parteneriate cu rețele de transport public, amenajarea de parcări pentru biciclete sau pur și simplu punerea la dispoziție a unor autobuze în vederea reducerii amprentei de carbon.

Tot ca o măsură care susține demersul, organizatorii sugerează petrecăreților alegerea variantei de bilet electronic. În plus, informarea online în detrimentul broșurilor tipărite este o practică des întâlnită în industria festivalurilor, la fel și recrutarea de voluntari pentru curățenia de după încheierea evenimentelor. Organizatorii oferă beneficii și bilete gratuite celor care ajută la protejarea mediului.

În toată lumea au loc festivaluri care se remarcă pentru inițiativele ecologice implementate. De exemplu, în Portugalia se desfășoară Boom Festival. Este un etalon al comportamentului durabil, fiind alimentat în proporție de peste 40% cu energie regenerabilă. Organizatorii folosesc toalete cu compost, promovează arhitectura naturală și susțin economia circulară. Și Glastonbury Festival din Marea Britanie promovează utilizarea sticlelor reutilizabile și a interzis complet paiele din plastic.

Un alt festival concentrat pe inovații ecologice are loc în Franța – „We Love Green”. În cadrul acestuia, organizatorii încheie parteneriate cu ONG-uri de mediu și utilizează materiale reciclabile și biodegradabile. Acest eveniment este un pionier al sustenabilității: utilizează energie regenerabilă de mai bine de un deceniu, produsele din plastic de unică folosință au fost interzise, iar alimentele organice oferite petrecăreților provin din surse locale.

În Olanda oamenii participă la DGTL, recunoscut ca unul dintre cele mai sustenabile festivaluri urbane. Evenimentul desfășurat în Amsterdam se remarcă prin caracteristici precum reciclarea completă a deșeurilor și a apei uzate, mâncare exclusiv vegetariană, dar și energie 100% regenerabilă pentru alimentarea show-ului.

Există opțiuni similare și în țara noastră. Un astfel de exemplu este Electric Castle, care, în ultimii ani, a integrat măsuri de sustenabilitate, printre care soluții tech pentru eficiență energetică, sisteme de reciclare pe scară largă, parteneriate cu companii de reciclare și introducerea de pahare reutilizabile. Organizatorii au implementat și zone dedicate sustenabilității, unde participanții pot învăța despre protecția mediului.

O altă inițiativă de lăudat a fost implementată de Summer Well. Festivalul dorește să reducă amprenta de carbon generată de transport. Astfel, promovează utilizarea mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pentru a ajunge la locația evenimentului. De asemenea, au implementat și măsuri pentru reciclare și reducerea plasticului.

Deși inițiativele de acest gen devin tot mai numeroase, conform datelor unui studiu în jur de 60% dintre oameni fie nu înțeleg exact ce este un eveniment sustenabil, fie au cunoștințe vagi. Cu toate acestea, aproximativ 70% dintre participanții la cercetare își dau seama că sustenabilitatea este importantă. Dar numai 30% cred că este esențială încă din primele stadii ale planificării evenimentelor.

Ideea de sustenabilitate este greu de înțeles, dar și mai greu de aplicat. Pentru a face tranziția de la un festival tradițional la unul eco-friendly, trebuie depășite anumite dificultăți. Printre cele mai comune provocări se numără costurile inițiale mari legate de investițiile în infrastructura verde, echipamentele reutilizabile sau sursele alternative de energie, toate acestea fiind costisitoare pe termen scurt.

De asemenea, trebuie avut în vedere comportamentul publicului, chiar și atunci când există infrastructura potrivită. Sustenabilitatea unui festival nu ține în mod exclusiv de organizatori. Dacă participanții nu sunt educați sau motivați să respecte regulile de mediu, rezultatele pot fi limitate. În plus, logistica poate fi complexă. Este nevoie de o planificare riguroasă pentru a implementa un sistem eficient de colectare selectivă, pentru coordonarea furnizorilor și a partenerilor ecologici.

În ultima perioadă, cererea de evenimente sustenabile este tot mai mare. Acest lucru duce la adoptarea de tehnologii și strategii inovatoare de către organizatori. Aceștia calculează amprenta de carbon. De asemenea, o compensează prin plantarea de copaci sau achiziționarea de credite de carbon. O altă inovație este adusă prin digitalizarea completă. Este vorba de vânzarea de bilete electronice, dezvoltarea de aplicații mobile și ghiduri digitale. Astfel, se elimină materialele tipărite. De asemenea, se merge tot mai mult pe „gamificarea” sustenabilității sau recompensarea participanților pentru comportamente ecologice prin aplicații sau sisteme de puncte. Economia circulară este un alt aspect pe care se concentrează organizatorii. Cu alte cuvinte, aceștia reutilizează decorurile sau își împart echipamentele.

Festivalurile eco-friendly nu sunt doar o tendință trecătoare, ci un răspuns concret la provocările prezentului. Astfel de evenimente pot face ca experiențele culturale să devină exemple autentice de responsabilitate față de planetă. În această lume în care suntem atenți la tot ce se întâmplă mai aproape sau mai departe de noi, faptul că alegem să promovăm sau să organizăm evenimente sustenabile reprezintă o mișcare importantă pentru un viitor curat și prosper.