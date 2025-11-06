Rețeta mai puțin cunoscută de vinete coapte la borcan. Le poți păstra până anul viitor

Pe măsură ce toamna înaintează, multe gospodine pregătesc ultimele conserve pentru iarnă. Dacă nu ai prea mult loc în congelator și vrei să pregătești salată de vinete pentru masa de Sărbători, această rețetă îți va fi de mare ajutor. Deși puține persoane cunosc această metodă de păstrare a legumelor, rezultatul este unul spectaculos.

Vinetele pot fi păstrate în cămară până anul viitor, iar salată pregătită cu aceste legume conservate îi vor surprinde pe musafirii prezenți la masa de Crăciun.

Ingrediente pentru vinete întregi coapte la borcan:

6 vinete proaspete, de mărime medie și ferme

100 ml ulei pentru conservare

1 praf de sare

3-4 linguri de oțet(opțional, pentru o conservare mai bună și un gust ușor acrișor)

2 căței de usturoi

2 frunze de dafin – 1–2 frunze per borcan

3-4 boabe de piper

Acestea se spală bine și se șterg cu un prosop curat, înainte de a fi coapte. Cele mai folosite metode sunt coacerea pe grătar, în cuptor sau direct pe flacără, până când coaja devine aproape neagră și pulpa moale.

Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte de folosire. În fiecare borcan se pot adăuga frunze de dafin, boabe de piper și usturoi zdrobit, pentru aromă.

Vinetele coapte se așează întregi în borcane, peste care se toarnă ulei și, opțional, puțin oțet pentru conservare. Această combinație asigură nu doar un gust echilibrat, ci și păstrarea legumelor pe termen lung.

Borcanele cu vinete întregi se sterilizează prin fierbere timp de aproximativ 20 de minute, apoi se lasă să se răcească înainte de depozitare. Această metodă asigură păstrarea aromei și a texturii cremoase a vinetelor pe întreaga perioadă a iernii. Vinetele pot fi folosite în salata tradiționala salată de vinete sau în prepararea ghiveciului de legume.