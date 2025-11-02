Un truc banal folosit de măcelari. Cum obții cârnați mai suculenți și mai aromați

Cârnații pot deveni vedetele mesei dacă știi cum să-i gătești corect. Un măcelar cu experiență a dezvăluit un truc simplu care transformă cârnații obișnuiți într-un preparat suculent, plin de aromă și savoare. Secretul nu ține de condimente sau de tipul de carne, ci de modul în care sunt preparați, a explicat măcelarul Jorge Thomas de la de la Swaledale Butchers.

Prăjirea cârnaților în tigaie este o metodă frecvent folosită în bucătării, însă măcelarul Jorge Thomas susține că nu este cea mai inspirată alegere pentru a pune în valoare gustul autentic al cărnii. Pe lângă faptul că lasă urme inestetice, prăjirea riscă să ardă cârnații și să le afecteze textura.

Specialistul de la Swaledale Butchers recomandă o abordare diferită: coacerea lentă, la o temperatură moderată, direct în cuptor. Potrivit lui Thomas, această tehnică asigură o gătire uniformă, suculentă și plină de savoare, în care se îmbină perfect caramelizarea ușoară de la exterior cu frăgezimea din interior.

„Coacerea în cuptor este cea mai sigură cale către un cârnat gătit uniform, fără riscul de a crăpa, păstrând în același timp suculența cărnii și textura crocantă a membranei”, a explicat măcelarul. Astfel, secretul unui cârnat Cumberland perfect stă în răbdare și temperatură controlată, nu în prăjire rapidă.

Pentru a obține cârnați frumos rumeniți și suculenți, măcelarul recomandă să îi scoateți din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte de gătire, astfel încât să ajungă la temperatura camerei. După ce sunt gătiți, lăsați-i să se odihnească câteva minute, acest pas simplu ajută la păstrarea sucului în interior.

Dacă alegeți cuptorul pentru preparare, încălziți-l mai întâi la 200°C (sau 180°C cu ventilator, la gaz treapta 6). Înainte de a-i introduce, ungeți cârnații ușor cu puțin ulei de măsline.

Acest mic truc favorizează o rumenire uniformă și previne lipirea lor. Nu exagerați însă, pentru că un cârnat Cumberland de calitate eliberează suficientă grăsime în timpul gătirii.

Pentru a obține cârnați perfect gătiți și rumeniți, începeți prin a-i așeza pe o tavă acoperită cu hârtie de copt sau cu un strat antiaderent, lăsând suficient spațiu între ei. Introduceți tava în cuptor și lăsați cârnații să se coacă timp de 15-20 de minute, întorcându-i ocazional, până când devin aurii și crocanți la exterior.

Verificarea temperaturii interne este esențială pentru siguranța alimentară. Cârnații trebuie să atingă 75°C în partea cea mai groasă. În lipsa unui termometru, tăiați unul pentru a vă asigura că nu mai are nuanțe roz, iar sucul este limpede.

După coacere, este recomandat să lăsați cârnații să se odihnească câteva minute înainte de a-i tăia. Această etapă permite sucurilor să se distribuie uniform, rezultând cârnați suculenți și fragezi la fiecare mușcătură.